ASUS представила платы AM4/B450 на любой вкус

Компания ASUS первой среди крупнейших производителей материнских плат представила целое семейство продуктов на основе сочетания процессорного разъёма AMD AM4 и чипсета B450. Их продажи могут начаться до конца месяца, однако производитель вряд ли сможет охватить все основные рынки до второй половины августа. О двух из семи моделей — ROG Strix B450-I Gaming и Prime B450-Plus — мы писали ранее. К этому дуэту впоследствии присоединились ещё пять матплат — ROG Strix B450-F Gaming, TUF B450-Plus Gaming, TUF B450M-Plus Gaming, Prime B450M-A и Prime B450M-K. О них и пойдёт речь ниже.

Плата ROG Strix B450-F Gaming предоставляет собой продвинутый инструмент для разгона процессоров Ryzen серий 1000 и 2000. Она оснащена восьмифазной системой питания гнезда CPU (транзисторы VRM охлаждаются радиаторами), поддерживает режим работы оперативной памяти DDR4-3200, допускает объединение трёх видеокарт AMD Radeon в связку CrossFire и располагает двумя слотами M.2 Key M 32 Гбит/с для скоростных SSD-накопителей. Заметим, что один из разъёмов нельзя будет задействовать при установке APU Ryzen с их восемью линиями PCI-E 3.0. Кроме того, стоит отметить отсутствие у матплаты ASUS ROG Strix B450-F Gaming и её «сестёр» поддержки в целом мало востребованных 28-нм процессоров Bristol Ridge.

Разъёмы PCI Express у нового представителя семейства Republic of Gamers работают по схемам «3.0×16 + 2.0×4» и «3.0×8 + 3.0×4 + 2.0×4». Для функционирования конфигураций 2-Way и 3-Way CrossFire необходим процессор Ryzen 3/5/7 без встроенной графики. Все шесть портов SATA 6 Гбит/с можно использовать без ограничений, правда, RAID-массивы уровней 0, 1 и 10 будут работать только при подключении накопителей к «чипсетным» разъёмам — их четыре из шести.

За сеть и звук отвечают контроллеры Intel I211-AT (Gigabit Ethernet) и ROG SupremeFX S1220A (8-канальный) соответственно. Производитель наделил ROG Strix B450-F Gaming такими приятными мелочами, как пара операционных аудиоусилителей, настраиваемая многозонная RGB-подсветка, разъёмы для светодиодных лент (2 шт.) и термодатчик. Два из трёх слотов для видеокарт упрочнены металлическими рамками.

На задней панели устройства ROG Strix B450-F Gaming наличествуют комбинированный разъём PS/2, USB 2.0 (2 шт.), USB 3.0 (3 шт.), USB 3.0 Type-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 (2 шт.), RJ-45 и гнёзда Mini-Jack (5 шт.).

Тем, кому арсенал материнской платы ROG Strix B450-F Gaming покажется избыточным, возможно, приглянется другая модель форм-фактора ATX — TUF B450-Plus Gaming. Она отличается от «старшей сестры» не только расцветкой но и формой. Заметим, что «вырез» в области горизонтально расположенных портов SATA 6 Гбит/с имеет практический смысл: с ним манипуляции с SATA-кабелями в тесных корпусах обещают быть проще.

TUF B450-Plus Gaming имеет две зоны RGB-подсветки ASUS Aura

Новинка серии TUF обладает шестью каналами питания гнезда AM4, четырьмя слотами для оперативной памяти DIMM DDR4 с поддержкой модулей с эффективной частотой до 3200 МГц (объём одного модуля — до 16 Гбайт), двумя слотами для видеокарт с поддержкой CrossFire по схеме «3.0×16 + 2.0×4», тремя разъёмами PCI-E 2.0 x1, шестью портами SATA 6 Гбит/с и единичным M.2 Key M 32 Гбит/с, который можно будет использовать независимо от архитектуры 12/14-нм процессора AM4.

У TUF B450-Plus Gaming менее крупные радиаторы на силовых элементах, чем у ROG Strix B450-F Gaming. Дополнительным разъёмом питания служит восьмиконтактный EPS12V. Среди штырьковых разъёмов на печатной плате отсутствует разъём для датчика температуры, но зато имеются Aura RGB, USB 3.0 и коннектор для помпы СЖО. За работу гигабитной проводной сети отвечает контроллер Realtek RTL8111H, а за функционирование аудиоподсистемы — ALC887-VD2 того же производителя.

Среди разъёмов задней панели ввода-вывода стоит выделить видеовыходы DVI-D и HDMI, единичный порт USB 3.1 Type-C, а также парные USB 3.0 и USB 3.1 (все — типа A).

Урезанная версия вышеописанной матплаты серии TUF носит название TUF B450M-Plus Gaming. Суффикс «M» обычно сигнализирует об использовании форм-фактора Micro-ATX, и рассматриваемая модель не стала в этом плане исключением. Устройство оснащено только одной зоной RGB-подсветки (логотип «TUF Gaming»), одним радиатором на узлах VRM и тремя слотами для карт расширения, без учёта единичного M.2 Key M. Последний, к слову, может работать как в режиме PCI-E, так и SATA.

Система питания гнезда CPU насчитывает шесть фаз, сгруппированных по схеме «4 + 2». Квартет слотов для оперативной памяти DIMM допускает установку 64 Гбайт DDR4-2133/…/3200. У краёв PCB находятся шесть портов SATA 6 Гбит/с. Дуэт «длинных» разъёмов PCI Express способен работать в режиме «x16 + x4», верхний разъём соответствует спецификации PCI-E 3.0, а нижний — PCI-E 2.0. Перечень внутренних штырьковых разъёмов представлен единичными Aura RGB, USB 3.0, COM и парой USB 2.0. В конфигурации панели ввода-вывода сделано одно изменение относительно ATX-платы — отсутствует один из разъёмов USB 3.1 Type-A. Микросхемы Realtek ALC887-VD2 и RTL8111H остались на своих местах, правда, пространства для аудиоподсистемы стало меньше.

Ассортимент бюджетных матплат ASUS на чипсете AMD B450 представлен Micro-ATX моделями Prime B450M-A и Prime B450M-K. Их можно рекомендовать тем, кто не увлекается разгоном и готов обходиться без графических тандемов CrossFire и порта USB-C. Стоит отметить, что несмотря на явные меры по уменьшению себестоимости, продукты оснащены дополнительным 8-контактным разъёмом питания EPS12V, а не 4-контактным ATX12V. Данное обстоятельство связано c «прожорливостью» восьмиядерных CPU AM4, и особенно флагмана семейства Pinnacle Ridge — Ryzen 7 2700X.

Основные характеристики платы Prime B450M-A совпадают с таковыми у вышеописанной TUF B450M-Plus Gaming. Разница заключается в компоновке (но не количестве фаз) системы питания процессорного разъёма и замене слота PCI-E 2.0 x16@x4 более скромным PCI-E 2.0 x1. Модель аудиокодека указана в спецификации матплаты как Realtek ALC887 (без суффикса «VD2»). Из наиболее примечательных штырьковых разъёмов стоит выделить Aura RGB и USB 3.0. Конфигурация задней панели у ASUS Prime B450M-A следующая: разъёмы PS/2 для мыши и клавиатуры, интерфейсы вывода изображения D-Sub, DVI-D и HDMI, четыре порта USB 3.0, пара USB 3.1, гигабитный RJ-45 и трио Mini-Jack.

Аналогичный плате Prime B450M-A набор разъёмов предлагает её ближайшая родственница — Prime B450M-K. «Под нож» были пущены два из четырёх слотов DIMM DDR4, два из шести портов SATA 6 Гбит/с и видеовыход HDMI. Размеры печатной платы были уменьшены незначительно — c 244 ? 240 мм до 226 ? 221 мм, что по-прежнему соответствует формату Micro-ATX.

Слот PCI Express 3.0 x16 будет работать на полной скорости, кроме случаев использования процессоров Ryzen 3 и Ryzen 5 со встроенной графикой Radeon RX Vega (половинная пропускная способность — x8). К слоту M.2 Key M 32 Гбит/с можно подключать как SATA SSD, так и PCI-E SSD.

Некоторые магазины уже начали приём предварительных заказов на платы семейства ASUS B450. Цены пока не отличаются демократичностью: Prime B450M-K стоит €90, её «сестра» Prime B450M-A — €96, а ROG Strix B450-F Gaming — внушительные €148. Как видим, самые нетерпеливые покупатели заплатят большие суммы, совершенно не сопоставимые с ценами на аналогичные модели ASUS B350.

Цены от 7 июля ещё выше — €92, €99 и €151



