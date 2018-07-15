NVIDIA в недоумении: продажи видеокарт упали вдвое

Рынок графических ускорителей сейчас переживает не лучшие времена. Стоимость криптовалют значительно снизилась, из-за чего довольно резко упал спрос на видеокарты, и теперь производители имеют на руках довольно серьёзные запасы продукции. И это в преддверие выхода видеокарт NVIDIA нового поколения.

Однако это лишь краткое описание ситуации. Пол Петерсон (Paul Peterson), сотрудник аналитического агентства BlueFin Research Partners, изучил всё глубже. Для этого он отправился в двухнедельную командировку в Азию, после чего написал доклад по нынешней ситуации на рынке графических ускорителей, в котором есть много интересных моментов.

Согласно исследованию, продажи видеокарт упали более чем на 50% в розничных каналах Европы и Северной Америки. В первую очередь это связано со снижением спроса со стороны добытчиков криптовалют. Но также отмечается, что со стороны рядовых пользователей и геймеров спрос сейчас также находится на относительно невысоком уровне.

Сообщается, что компания NVIDIA была удивлена тем, что спрос со стороны геймеров не вернулся к прежним показателям, когда цены на видеокарты резко пошли вниз. Также отмечается, что NVIDIA оказывает давление на продавцов и своих производственных партнёров, чтобы те снизили цены и быстрее распродали видеокарты. Это необходимо для того, чтобы освободить дорогу видеокартам нового поколения на графических процессорах Turing.

Не лучшим образом ситуация на рынке видеокарт складывается и для компании AMD. На данный момент наблюдается переизбыток видеокарт Radeon, также вызванный криптовалютным бумом. К тому же в скором времени NVIDIA выпустит свои видеокарты нового поколения, что приведёт к ещё большему отставанию AMD в данной области и усилит ценовое давление на «красных». Другими словами, AMD просто придётся снижать цены на свои видеокарты, чтобы хоть как-то конкурировать.

Доходы компании Gigabyte на 2017 и 2018 год

Снижение спроса подтверждают и производители видеокарт. Компания Gigabyte на днях опубликовала финансовый отчёт за прошлый месяц, который показал, что её выручка в июне снизилась сразу на 31 % в годовом исчислении и на 30 % по сравнению с прошлым месяцем. Также на 33 % упали доходы за второй квартал 2018 года по сравнению с первым. Конечно, Gigabyte продаёт не только видеокарты, однако в первом квартале другие сферы принесли компании лишь 49 % от всех доходов. Вывод напрашивается сам собой — падение прибыли на треть является следствием снижения продаж именно видеокарт.

Доходы компании TUL Corporation (PowerColor) на 2017 и 2018 год

Похожая ситуация сложилась и у компании TUL Corporation, выпускающей видеокарты под брендом PowerColor. Доходы компании за июнь оказались на 28 % ниже, чем за май. А за весь второй квартал падение составило 59 % по сравнению с первой четвертью года. Что уж говорить, если только за один март производитель заработал больше, чем за весь второй квартал. И это очень показательно, ведь подавляющую часть (до 95 %) выручки компании приносит именно продажа видеокарт AMD.



