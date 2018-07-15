Видеокарты дешевеют, и это ещё не предел

Видеокарты дешевеют, и это ещё не предел

За последние несколько недель стоимость видеокарт значительно снизилась к радости неравнодушных геймеров и рядовых пользователей, далёких от мира криптовалют. Сейчас цены на многие видеокарты либо находятся на уровне рекомендованных, либо довольно близки к нему, во всяком случае в США. Однако наши коллеги из Tom’s Hardware считают, что в скором времени цены опустятся ещё ниже.

Как известно, цены на видеокарты взлетели до небывалых высот в результате крайне высокого спроса, вызванного криптовалютным бумом. Сейчас же спрос значительно упал из-за снижения стоимости криптовалют и появления новых более эффективных добывающих ASIC-систем, соответственно, и цены вернулись к норме. Но почему же видеокарты должны продолжить дешеветь, если уже сейчас цены близки к рекомендованным?

Видеокарты дешевеют, и это ещё не предел

На то есть как минимум две причины. Во-первых, у производителей сейчас наблюдается переизбыток видеокарт. Не так давно сообщалось, что один из крупных тайваньских производителей вернул 300 000 графических процессоров NVIDIA Pascal из-за снижения спроса на видеокарты. Получается, что у NVIDIA и её партнёров имеется в наличии довольно много графических процессоров и видеокарт. И не нужно быть экономистом, чтобы понять, что когда есть переизбыток продуктов, цена на них снижается. Тем более нужно максимально быстро распродать эти запасы до выхода видеокарт следующего поколения.

Видеокарты дешевеют, и это ещё не предел

И именно в этом заключается вторая причина — у NVIDIA на подходе видеокарты GeForce GTX 11-й серии. По последним данным, презентация состоится уже на Gamescom в будущем месяце. И как мы знаем, обычно выпуск видеокарт нового поколения приводит к снижению цен на представителей предыдущего поколения. Производителям и продавцам попросту необходимо ликвидировать запасы старых продуктов, чтобы их место могли занять новые. А чтобы что-то быстро продать, на это нужно снизить цену. Всё просто.

Видеокарты дешевеют, и это ещё не предел

Именно поэтому на данный момент покупать новую видеокарту, пожалуй, не стоит. Лучше немного подождать, и скорее всего уже в ближайшем будущем её можно будет купить дешевле. Если конкретнее, то в идеале подождать до анонса видеокарт GeForce GTX 11-й серии. Именно тогда должна появиться возможность либо дешевле приобрести модель 10-й серии, либо купить более новую видеокарту за те же деньги. В любом случае вы получите большую производительность в расчёте на потраченные деньги.

Видеокарты дешевеют, и это ещё не предел

Что касается видеокарт AMD, то они последуют примеру продуктов NVIDIA. Видеокарты AMD примерно соответствуют по цене своим прямым конкурентам, а потому, если AMD хочет оставаться хоть как-то конкурентоспособной, у неё не останется другого выхода, кроме как снижать стоимость своих видеокарт. К сожалению, новые видеокарты AMD выйдут ещё не скоро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Samsung приступила к производству 96-слойной памяти 3D NANDSamsung приступила к производству 96-слойной памяти 3D NAND
Microsoft представила новую мышь Surface MobileMicrosoft представила новую мышь Surface Mobile
Samsung C43J89 – монитор с супершироким экраномSamsung C43J89 – монитор с супершироким экраном
Shuttle XPC SH370R6 – мощный ПК в компактном исполненииShuttle XPC SH370R6 – мощный ПК в компактном исполнении
Corsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторовCorsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторов
Блок рекламы


Похожие новости
Кулер ID-Cooling Frostflow 120VGA охладит видеокарты NVIDIA и AMDКулер ID-Cooling Frostflow 120VGA охладит видеокарты NVIDIA и AMD
Любительские тесты Ryzen 3 2300X: 4,2 ГГц — не пределЛюбительские тесты Ryzen 3 2300X: 4,2 ГГц — не предел
Видеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июляВидеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июля
CES 2018: дискретная станция для видеокарты Lenovo Thunderbolt 3 Graphics DockCES 2018: дискретная станция для видеокарты Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock
В ноутбук Gigabyte Aorus X9 поместили две видеокарты GTX 1070В ноутбук Gigabyte Aorus X9 поместили две видеокарты GTX 1070
AMD теряет $100 с каждой проданной видеокарты Radeon RX Vega 64AMD теряет $100 с каждой проданной видеокарты Radeon RX Vega 64
ASUS MINING — видеокарты для виртуальных «шахтеров»ASUS MINING — видеокарты для виртуальных «шахтеров»
NVIDIA Titan Xp претендует на звание самой мощной в мире видеокартыNVIDIA Titan Xp претендует на звание самой мощной в мире видеокарты
Владельцы новых MacBook Pro столкнулись проблемой видеокарты (видео)Владельцы новых MacBook Pro столкнулись проблемой видеокарты (видео)
Видеокарты AMD Radeon Pro WX рассчитаны на 5К-разрешениеВидеокарты AMD Radeon Pro WX рассчитаны на 5К-разрешение
Последние новости
Подгружаем последние новости