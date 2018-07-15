Видеокарты дешевеют, и это ещё не предел

За последние несколько недель стоимость видеокарт значительно снизилась к радости неравнодушных геймеров и рядовых пользователей, далёких от мира криптовалют. Сейчас цены на многие видеокарты либо находятся на уровне рекомендованных, либо довольно близки к нему, во всяком случае в США . Однако наши коллеги из Tom’s Hardware считают, что в скором времени цены опустятся ещё ниже.

Как известно, цены на видеокарты взлетели до небывалых высот в результате крайне высокого спроса, вызванного криптовалютным бумом. Сейчас же спрос значительно упал из-за снижения стоимости криптовалют и появления новых более эффективных добывающих ASIC-систем, соответственно, и цены вернулись к норме. Но почему же видеокарты должны продолжить дешеветь, если уже сейчас цены близки к рекомендованным?

На то есть как минимум две причины. Во-первых, у производителей сейчас наблюдается переизбыток видеокарт. Не так давно сообщалось, что один из крупных тайваньских производителей вернул 300 000 графических процессоров NVIDIA Pascal из-за снижения спроса на видеокарты. Получается, что у NVIDIA и её партнёров имеется в наличии довольно много графических процессоров и видеокарт. И не нужно быть экономистом, чтобы понять, что когда есть переизбыток продуктов, цена на них снижается. Тем более нужно максимально быстро распродать эти запасы до выхода видеокарт следующего поколения.

И именно в этом заключается вторая причина — у NVIDIA на подходе видеокарты GeForce GTX 11-й серии. По последним данным, презентация состоится уже на Gamescom в будущем месяце. И как мы знаем, обычно выпуск видеокарт нового поколения приводит к снижению цен на представителей предыдущего поколения. Производителям и продавцам попросту необходимо ликвидировать запасы старых продуктов, чтобы их место могли занять новые. А чтобы что-то быстро продать, на это нужно снизить цену. Всё просто.

Именно поэтому на данный момент покупать новую видеокарту, пожалуй, не стоит. Лучше немного подождать, и скорее всего уже в ближайшем будущем её можно будет купить дешевле. Если конкретнее, то в идеале подождать до анонса видеокарт GeForce GTX 11-й серии. Именно тогда должна появиться возможность либо дешевле приобрести модель 10-й серии, либо купить более новую видеокарту за те же деньги. В любом случае вы получите большую производительность в расчёте на потраченные деньги.

Что касается видеокарт AMD, то они последуют примеру продуктов NVIDIA. Видеокарты AMD примерно соответствуют по цене своим прямым конкурентам, а потому, если AMD хочет оставаться хоть как-то конкурентоспособной, у неё не останется другого выхода, кроме как снижать стоимость своих видеокарт. К сожалению, новые видеокарты AMD выйдут ещё не скоро.



