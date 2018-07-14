Corsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторов

Corsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторов

Компания Corsair заканчивает подготовку своей новой необслуживаемой системы жидкостного охлаждения Hydro H100i Pro. Данная система охлаждения должна стать самой производительной в серии Hydro H100i, что и отражено в названии новинки.

Ключевой отличительной особенностью Hydro H100i Pro станет режим «Zero RPM». Он предусматривает автоматическое отключение вентиляторов, когда температура охлаждающей жидкости находится ниже определённой отметки. Управлять этим будет специальный контроллер, встроенный в помпу. Благодаря данному режиму система будет производить меньше шума при низкой нагрузке.

Corsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторов

Корпус помпы, совмещённой с водоблоком, внешне будет такой же, как у Hydro H100i, и так же будет оснащён настраиваемой RGB-подсветкой. Управлять подсветкой можно будет с помощью утилиты Corsair iCue. Водоблок будет совместим с процессорными разъёмами Intel LGA 2066 и LGA 115x, AMD Socket AM4.

Corsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторов

За обдув радиатора типоразмера 240 мм будет отвечать пара вентиляторов ML120. Каждый из них способен вращаться со скоростью от 400 до 2400 об/мин, создавая воздушный поток до 75 кубических футов в минуту (CFM) при уровне шума до 37 дБА.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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