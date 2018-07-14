Продажи ПК во втором квартале показали рост

Продажи ПК во втором квартале показали рост

Компания International Data Corporation (IDC) оценила объём мирового рынка традиционных персональных компьютеров во втором квартале нынешнего года.

Приведённые данные учитывают поставки настольных систем, ноутбуков и рабочих станций. Планшеты и серверы с архитектурой х86 в рассмотрение не берутся.

Итак, сообщается, что в период с апреля по июнь включительно в глобальном масштабе было реализовано 62,27 млн ПК. Это на 2,7 % больше результата за аналогичный период прошлого года, когда объём рынка равнялся 60,62 млн устройств. Аналитики отмечают, что отрасль показала самый существенный рост в годовом исчислении за последние шесть лет.

Крупнейшим поставщиком персональных компьютеров является HP. В течение второго квартала эта компания реализовала 14,86 млн устройств, заняв в результате 23,9 % мирового рынка.

На втором и третьем местах находятся Lenovo и Dell с 13,76 млн и 11,26 млн отгруженных компьютеров и долями соответственно 22,1 % и 18,1 %.

Продажи ПК во втором квартале показали рост

Четвёртая позиция досталась Apple — 4,31 млн проданных компьютеров и 6,9 % рынка. Замыкает пятёрку Acer Group с 4,20 млн поставленных ПК и долей 6,7 %.

Все прочие производители во втором квартале сообща реализовали 13,89 млн персональных компьютеров. Их суммарная доля — 22,3 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Тесты указывают на отличные перспективы ARM-чипов на рынке HPCТесты указывают на отличные перспективы ARM-чипов на рынке HPC
Слухи: NVIDIA обладает огромными запасами видеокарт нового поколенияСлухи: NVIDIA обладает огромными запасами видеокарт нового поколения
Новые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгономНовые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгоном
Samsung приступила к производству 96-слойной памяти 3D NANDSamsung приступила к производству 96-слойной памяти 3D NAND
Microsoft представила новую мышь Surface MobileMicrosoft представила новую мышь Surface Mobile
Блок рекламы


Похожие новости
Nikon прекратила продажи беззеркальных камер Nikon 1Nikon прекратила продажи беззеркальных камер Nikon 1
Подорожание памяти в третьем квартале может быть последнимПодорожание памяти в третьем квартале может быть последним
Представлен новый стандарт карт памяти SD Express с максимальной скоростью 985 МБ/с и объёмом до 128 ТБПредставлен новый стандарт карт памяти SD Express с максимальной скоростью 985 МБ/с и объёмом до 128 ТБ
Рынок VR-шлемов «всё в одном» показывает взрывной ростРынок VR-шлемов «всё в одном» показывает взрывной рост
Computex 2018: компьютер-рюкзак Zotac VR Go 2.0 для погружения в VR-пространствоComputex 2018: компьютер-рюкзак Zotac VR Go 2.0 для погружения в VR-пространство
Computex 2018: накопитель Plextor M9Pe Extreme со скоростью чтения до 6500 Мбайт/сComputex 2018: накопитель Plextor M9Pe Extreme со скоростью чтения до 6500 Мбайт/с
Мировой рынок устройств печати в первом квартале показал небольшой ростМировой рынок устройств печати в первом квартале показал небольшой рост
Представлены скоростные SSD Colorful SS600SПредставлены скоростные SSD Colorful SS600S
Xiaomi запустила продажи мышки со встроенным дактилоскопомXiaomi запустила продажи мышки со встроенным дактилоскопом
Продажи нового iPad в Украине стартуют в мае. Цена — от 11 599 грн
Последние новости
Подгружаем последние новости