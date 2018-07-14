Продажи ПК во втором квартале показали рост

Компания International Data Corporation (IDC) оценила объём мирового рынка традиционных персональных компьютеров во втором квартале нынешнего года.

Приведённые данные учитывают поставки настольных систем, ноутбуков и рабочих станций. Планшеты и серверы с архитектурой х86 в рассмотрение не берутся.

Итак, сообщается, что в период с апреля по июнь включительно в глобальном масштабе было реализовано 62,27 млн ПК. Это на 2,7 % больше результата за аналогичный период прошлого года, когда объём рынка равнялся 60,62 млн устройств. Аналитики отмечают, что отрасль показала самый существенный рост в годовом исчислении за последние шесть лет.

Крупнейшим поставщиком персональных компьютеров является HP. В течение второго квартала эта компания реализовала 14,86 млн устройств, заняв в результате 23,9 % мирового рынка.

На втором и третьем местах находятся Lenovo и Dell с 13,76 млн и 11,26 млн отгруженных компьютеров и долями соответственно 22,1 % и 18,1 %.

Четвёртая позиция досталась Apple — 4,31 млн проданных компьютеров и 6,9 % рынка. Замыкает пятёрку Acer Group с 4,20 млн поставленных ПК и долей 6,7 %.

Все прочие производители во втором квартале сообща реализовали 13,89 млн персональных компьютеров. Их суммарная доля — 22,3 %.



