Apple представила внешний видеоускоритель Blackmagic eGPU на Radeon Pro 580

Apple анонсировала внешний графический видеоускоритель. Над созданием eGPU «яблочная» корпорация трудилась вместе с австралийской компанией Blackmagic Design.

Blackmagic eGPU

Корпус Blackmagic eGPU изготовлен из анодированного алюминия. Для эффективной теплоотдачи и охлаждения в графическом адаптере предусмотрена решетка. Внутри внешней видеокарты имеется графический адаптер Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти GDDR5.

Blackmagic eGPU
Blackmagic eGPU
Blackmagic eGPU
Blackmagic eGPU

Благодаря Blackmagic eGPU скорость обработки графики на 15-дюймовом MacBook Pro увеличится в три раза, на 13-дюймовом лэптопе – до 8 раз. Видеокарта также имеет четыре порта USB 3.0, один порт HDMI 2.0 и два Thunderbolt 3.

Приобрести Blackmagic eGPU в онлайн-магазине Apple по цене $699.


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