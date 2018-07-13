Xiaomi выпустила недорогие смарт-часы Mijia Quartz Watch

Компания Xiaomi представила новые часы Mijia Quartz Watch, на этот раз не простые, а умные. Тем не менее, они все равно стоят очень недорого, располагая при этом стильным легким дизайном и защитой от воды на глубине до 30 метров.

Диаметр корпуса Xiaomi Mijia Quartz Watch равен 40 миллиметрам, так что в этом плане они подойдут не всем, а вот цветовая гамма, состоящая из белого, серого и черного цветов корпуса, заметно расширит аудиторию потенциальных покупателей. Циферблат здесь в определенном смысле двойной – на основном показывается время, а на маленький выводится количество сделанных шагов.

В целом, Xiaomi Mijia Quartz Watch – это стильный фитнес-трекер, в котором есть шагомер, счетчик калорий и прочие подобного рода компоненты, а также функция уведомления о событиях на смартфоне, с которым они связываются по Bluetooth 4 LE. Здесь нет экрана и аккумулятора, но есть батарея CR2032, что намекает на длительное время автономной работы – вплоть до 1 года. Часы Xiaomi Mijia Quartz Watch могут работать полностью автономно и в паре с мобильным приложением Mi Fit от Xiaomi. Их продажи начнутся уже на следующей неделе по цене 50 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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