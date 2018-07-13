Shuttle XPC SH370R6 – мощный ПК в компактном исполнении

Компания Shuttle разработала новый неттоп XPC SH370R6 с мощной начинкой, впервые представленный в начале мая этого года в рамках предварительного анонса. Сегодня он наконец-то поступил в продажу в комплекте с аппаратной платформой Intel Coffee Lake.

Shuttle XPC SH370R6

Shuttle XPC SH370R6 – это система barebone, то есть внутри корпуса находится лишь системная плата с установленным в ней процессором Intel Core i5 или Core i7 восьмого поколения на выбор. Компьютер поддерживает до 64 Гб оперативной памяти стандарта DDR4-2666, для которой здесь есть сразу четыре слота SODIMM. На плате есть два разъема М.2, оба пустые – в первый можно установить SSD M.2 2280, а во второй отлично встанет модуль беспроводной связи.

Размеры Shuttle XPC SH370R6 составляют 332х216х198 миллиметров, что вполне позволяет поместить в него два жестких диска 3,5 дюйма и даже один оптический привод, если потребуется – эти компоненты подключаются по SATA третьего поколения. Все это покупается отдельно, а по умолчанию в неттопе есть один разъем PCI-E x4 3.0 для карты расширения, гигабитная сетевая карта, четыре порта USB 3.1, по два USB 3.0 и 2.0, а также выходы HDMI 2.0 и DP 1.2. Стоит новый Shuttle XPC SH370R6 ровно 260 евро.

Максим Мишенев, MobileDevice


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