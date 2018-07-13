Barebone-система Shuttle XPC SH370R6 позволяет создать мощный и компактный ПК

Barebone-система Shuttle XPC SH370R6 позволяет создать мощный и компактный ПК

Компания Shuttle начала продажи barebone-системы XPC SH370R6, о подготовке которой мы сообщали в прошлом месяце.

Новинка позволяет сформировать мощный, но в то же время компактный настольный компьютер или домашний мультимедийный центр. Габариты алюминиевого корпуса составляют 332 ? 216 ? 198 мм.

Система допускает установку процессора Intel поколения Coffee Lake с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 95 Вт. Возможно использование до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666 в виде четырёх модулей ёмкостью 16 Гбайт каждый.

Barebone-система Shuttle XPC SH370R6 позволяет создать мощный и компактный ПК

В компьютере есть место для одного 5,25-дюймового устройства и двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма. Предусмотрены два коннектора M.2: один из них можно задействовать, скажем, под модуль беспроводной связи, а другой — под твердотельный накопитель NVMe SSD (M.2 2280).

Barebone-система Shuttle XPC SH370R6 позволяет создать мощный и компактный ПК

Система наделена слотом PCI Express x16 3.0 для дискретного графического ускорителя. Кроме того, есть один разъём PCI Express x4 3.0 для карты расширения. Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер и звуковой кодек Realtek ALC662.

Barebone-система Shuttle XPC SH370R6 позволяет создать мощный и компактный ПК

Среди доступных интерфейсов стоит упомянуть два разъёма DisplayPort 1.2, коннектор HDMI 2.0, четыре порта USB 3.1, по два порта USB 3.0 и USB 2.0.

Приобрести barebone-систему Shuttle XPC SH370R6 можно по ориентировочной цене от 260 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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