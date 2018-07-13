Barebone-система Shuttle XPC SH370R6 позволяет создать мощный и компактный ПК

Компания Shuttle начала продажи barebone-системы XPC SH370R6, о подготовке которой мы сообщали в прошлом месяце.

Новинка позволяет сформировать мощный, но в то же время компактный настольный компьютер или домашний мультимедийный центр. Габариты алюминиевого корпуса составляют 332 ? 216 ? 198 мм.

Система допускает установку процессора Intel поколения Coffee Lake с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 95 Вт. Возможно использование до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666 в виде четырёх модулей ёмкостью 16 Гбайт каждый.

В компьютере есть место для одного 5,25-дюймового устройства и двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма. Предусмотрены два коннектора M.2: один из них можно задействовать, скажем, под модуль беспроводной связи, а другой — под твердотельный накопитель NVMe SSD (M.2 2280).

Система наделена слотом PCI Express x16 3.0 для дискретного графического ускорителя. Кроме того, есть один разъём PCI Express x4 3.0 для карты расширения. Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер и звуковой кодек Realtek ALC662.

Среди доступных интерфейсов стоит упомянуть два разъёма DisplayPort 1.2, коннектор HDMI 2.0, четыре порта USB 3.1, по два порта USB 3.0 и USB 2.0.

Приобрести barebone-систему Shuttle XPC SH370R6 можно по ориентировочной цене от 260 евро.



