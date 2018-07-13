Объём продаж экшен-камер GoPro Hero превысил 30 млн штук

Компания GoPro рассказала о продажах своих экшен-камер повышенной прочности, рассчитанных на профессионалов, экстремалов и любителей активного отдыха.

Американская фирма GoPro была основана в 2002 году Ником Вудманом. Выпускаемые компанией камеры пользуются большой популярностью по всему миру.

Итак, сообщается, что с момента выхода первой камеры GoPro Hero компании удалось реализовать свыше 30 млн устройств семейства. Знаковая отметка была преодолена во втором квартале нынешнего года.

Кроме того, GoPro говорит о высоком спросе на камеру Hero5 Black, которая появилась на рынке в четвёртом квартале 2016 года. На сегодняшний день реализовано более 4 млн этих устройств.

Вместе с тем финансовое положение GoPro оставляет желать лучшего. В первом квартале текущего года компания понесла чистые убытки в размере $76,3 млн. Выручка GoPro в годовом исчислении сократилась на 7,4 % — до $202,35 млн.

В начале января стало известно, что GoPro сокращает штат: сообщалось, что будут уволены от 200 до 300 сотрудников. Позднее появилась информация, что компания покинула рынок беспилотных летательных аппаратов.



