Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ

Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ

Компания Apple сегодня представила обновлённые портативные компьютеры MacBook Pro с панелью Touch Bar, оснащённые дисплеем размером 13,3 и 15,4 дюйма.

Ноутбуки комплектуются процессорами Intel Core восьмого поколения. Модель MacBook Pro 15 может нести на борту шестиядерный чип Core i9 с тактовой частотой 2,9–4,8 ГГц, а модификация MacBook Pro 13 — четырёхъдерный процессор Core i7 с частотой 2,7–4,5 ГГц.

Возрос максимально допустимый объём оперативной памяти: лэптоп MacBook Pro 15 может быть оборудован 32 Гбайт ОЗУ DDR4-2400. Кроме того, для этого компьютера доступен дискретный графический ускоритель Radeon Pro с 4 Гбайт памяти.

Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ

Максимальная конфигурация MacBook Pro 15 и MacBook Pro 13 предусматривает наличие твердотельного накопителя вместимостью соответственно 4 и 2 Тбайт. Скорость последовательного чтения данных достигает 3,2 Гбайт/с, последовательной записи — 2,2 Гбайт/с.

Ноутбуки снабжены чипом Apple T2 с сопроцессором Secure Enclave, который обеспечивает работу функции безопасной загрузки и отвечает за хранение зашифрованных данных. В Apple T2 интегрировано множество дискретных контроллеров, в том числе контроллер управления системой, аудиоконтроллер и SSD-контроллер.

Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ

Применяется улучшенная клавиатура с механизмом «бабочка» — теперь она работает ещё тише. Кроме того, увеличился трекпад Force Touch — на нём больше места для нажатий и жестов.

Дисплей Retina с технологией True Tone обладает яркостью в 500 кд/м2. Разрешение составляет 2560 ? 1600 точек у младшей версии и 2880 ? 1800 пикселей у старшей.

Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ

В MacBook Pro встроена сбалансированная звуковая система высокой чёткости с широким динамическим диапазоном и усиленными басами.

Для ноутбуков будут предлагаться кожаные чехлы в цветах Saddle Brown (коричневый), Midnight Blue (синий) и Black (чёрный). Цена обновлённых моделей MacBook Pro 15 и MacBook Pro 13 начинается с 2400 и 1800 долларов США соответственно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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