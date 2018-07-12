Xiaomi AutoFull Gaming Chair: кресло для киберспортсменов

Xiaomi AutoFull Gaming Chair: кресло для киберспортсменов

Для заказа доступно кресло Xiaomi AutoFull Gaming Chair, рассчитанное на любителей игр, а также пользователей, посвящающих много времени работе за компьютером.

Новинка выполнена на основе металлического каркаса. В кресле смогут с удобством расположиться пользователи разного роста и комплекции.

Имеются регулируемые по высоте подлокотники, а также съёмная подушка в области шеи. Положение спинки, разумеется, можно регулировать: предусмотрены четыре варианта угла наклона — 90, 100, 120 и 155 градусов.

Xiaomi AutoFull Gaming Chair: кресло для киберспортсменов

Кресло доступно в трёх вариантах цветового исполнения — чёрном с синими вставками, чёрном с жёлтыми элементами и чёрном с серыми вставками. Соответствующий цветовой акцент имеется на колёсиках.

Высота Xiaomi AutoFull Gaming Chair регулируется в диапазоне от 116 до 124 см; высоту подлокотников можно изменять в пределах 34–41 см.

Xiaomi AutoFull Gaming Chair: кресло для киберспортсменов

Нужно отметить, что фактическим поставщиком изделия является компания Hangzhou Prominent Furniture, хотя предлагается оно под брендом Xiaomi. Приобрести кресло можно по ориентировочной цене 150 долларов США.

Xiaomi AutoFull Gaming Chair: кресло для киберспортсменов


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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