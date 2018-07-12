Xiaomi AutoFull Gaming Chair: кресло для киберспортсменов
Для заказа доступно кресло Xiaomi AutoFull Gaming Chair, рассчитанное на любителей игр, а также пользователей, посвящающих много времени работе за компьютером.
Новинка выполнена на основе металлического каркаса. В кресле смогут с удобством расположиться пользователи разного роста и комплекции.
Имеются регулируемые по высоте подлокотники, а также съёмная подушка в области шеи. Положение спинки, разумеется, можно регулировать: предусмотрены четыре варианта угла наклона — 90, 100, 120 и 155 градусов.
Кресло доступно в трёх вариантах цветового исполнения — чёрном с синими вставками, чёрном с жёлтыми элементами и чёрном с серыми вставками. Соответствующий цветовой акцент имеется на колёсиках.
Высота Xiaomi AutoFull Gaming Chair регулируется в диапазоне от 116 до 124 см; высоту подлокотников можно изменять в пределах 34–41 см.
Нужно отметить, что фактическим поставщиком изделия является компания Hangzhou Prominent Furniture, хотя предлагается оно под брендом Xiaomi. Приобрести кресло можно по ориентировочной цене 150 долларов США.
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12.07.2018 18:48