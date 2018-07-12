Xiaomi AutoFull Gaming Chair: кресло для киберспортсменов

Для заказа доступно кресло Xiaomi AutoFull Gaming Chair, рассчитанное на любителей игр, а также пользователей, посвящающих много времени работе за компьютером.

Новинка выполнена на основе металлического каркаса. В кресле смогут с удобством расположиться пользователи разного роста и комплекции.

Имеются регулируемые по высоте подлокотники, а также съёмная подушка в области шеи. Положение спинки, разумеется, можно регулировать: предусмотрены четыре варианта угла наклона — 90, 100, 120 и 155 градусов.

Кресло доступно в трёх вариантах цветового исполнения — чёрном с синими вставками, чёрном с жёлтыми элементами и чёрном с серыми вставками. Соответствующий цветовой акцент имеется на колёсиках.

Высота Xiaomi AutoFull Gaming Chair регулируется в диапазоне от 116 до 124 см; высоту подлокотников можно изменять в пределах 34–41 см.

Нужно отметить, что фактическим поставщиком изделия является компания Hangzhou Prominent Furniture, хотя предлагается оно под брендом Xiaomi. Приобрести кресло можно по ориентировочной цене 150 долларов США .



