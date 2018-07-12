Magic Leap показал в работе очки дополненной реальности

Стартап-компания Magic Leap, получившая около двух миллиардов долларов инвестициями (в том числе от Google), рассекретила разрабатываемую гарнитуру дополненной реальности еще в декабре прошлого года. Теперь же компания поделилась некоторыми подробностями об устройстве в ходе трансляции на платформе Twitch.

В частности, Magic Leap сообщила, что гарнитура One в версии Creator Edition поступит в продажу уже этим летом. Как известно, в комплекте с AR-очками идет вычислительный модуль, который будет находиться на поясе пользователя — теперь же компания раскрыла, что модуль будет оснащен чипом NVIDIA Tegra X2, содержащим три процессора — четырехъядерный ARM A57, двухъядерный Denver 2, а также графический процессор, основанный на архитектуре NVIDIA Pascal, с 256 ядрами CUDA, передает Road to VR.

Кроме того, Magic Leap показала в работе прототип очков — на примере технодемки Dodge (она демонстрирует, в частности, как устройство распознает жесты пользователя).

На данный момент Magic Leap не раскрыл ни точную дату поступления в продажу AR-очков, ни цену. Впрочем, в феврале глава стартапа сообщил, что самая недорогая версия устройства будет стоить примерно как топовый смартфон.



