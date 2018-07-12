Объём европейского рынка 3D-печати превысит $4 млрд в 2018 году

Объём европейского рынка 3D-печати превысит $4 млрд в 2018 году

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по европейскому рынку 3D-печати на ближайшие годы.

Данные IDC учитывают поставки собственно печатающих устройств, а также расходных материалов и программного обеспечения. Кроме того, в рассмотрение берутся затраты на сопутствующие сервисы.

По оценкам, в 2017 году объём рынка 3D-печати в Европе составил приблизительно $3,6 млрд. При этом около 83 % от указанной суммы пришлось на Западную Европу.

В ближайшие годы, полагают аналитики, отрасль будет демонстрировать устойчивый рост. В результате, в 2018-м затраты превысят $4 млрд, а в 2020-м — $5 млрд.

Среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на период до 2022 года прогнозируется на уровне 15,3 %. Если ожидания аналитиков оправдаются, в 2022 объём европейского рынка 3D-печати достигнет $7,4 млрд.

Объём европейского рынка 3D-печати превысит jpg млрд в 2018 году

Среди ключевых сфер применения технологий 3D-печати называются производство, здравоохранение и профессиональные сервисы. Основную часть выручки приносят аппаратные средства 3D-печати.

Нужно также отметить, что РоSSия отстаёт от стран-лидеров по производству оборудования для 3D-печати, масштабам применения технологии в ключевых промышленных отраслях, производству сырья и вспомогательных материалов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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