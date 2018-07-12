Apple обновила MacBook Pro. Чем они хороши
Apple обновила линейку MacBook Pro. Улучшения получили версии на 13 и 15 дюймов с поддержкой TouchBar и четырьмя Thunderbolt-портами. Базовый MacBook Pro с физическими функциональными кнопками и двумя портами остался без изменений. , пишут
Список ключевых изменений
- Процессоры Intel Core восьмого поколения. Для 15 дюймовой версии будут доступны шестиядерные Core i7 и Core i9, для 13-дюймовой — четырехъядерные Core i5 or i7. Apple заявляет, что производительность MacBook Pro 15″ вырастет на 70%, а MacBook Pro 13″ ускорится вдвое.
- До 32 ГБ оперативной памяти в 15-дюймовой модели.
- До 4 ТБ основной памяти в 15-дюймовой и до 2 ТБ в 13-дюймовой модели.
- Butterfly-клавиатура третьего поколения. Главное заявленное изменение — более тихий звук нажатия. Компания настаивает, что проблемы с «залипающими» клавишами затронули минимальную часть пользователей и этот апдейт не создан ради их устранения.
- Дисплей по технологии True Tone — он умеет менять температура изображения в зависимости от окружающего освещения. Поддержка True Tone будет и у Touch Bar дисплея.
- Сопроцессор Apple T2, отвечающий за аппаратную безопасность компьютера и позволяющий активировать голосовой вызов Siri командой «Hey, Siri».
- Интегрированная графика Intel Iris Plus 655 на MacBook Pro 13″ со 128 МБ eDRAM-памяти.
Устройства уже появились в официальном магазине.
Базовые модели будут продаваться в США по прежним ценам: $2399 за 15-дюймовый MacBook Pro c накопителем на 256 ГБ и $1799 за 13-дюймовую модель с TouchBar. Максимальная цена за MacBook Pro 15″ — $6699, MacBook Pro 13″ — $3699.
Также, Apple представила внешний видеоускоритель Blackmagic eGPU, созданный в партнерстве с производителем видеоборудования Blackmagic. Устройство работает на базе Radeon Pro 580 с 8 ГБ видеопамяти.
Компания обещает, что с eGPU производительность MacBook Pro 15″ в специализированных задачах вырастет в 2,8 раза, а MacBook Pro 13″ ускорится в 8 раз. На корпусе устройства есть 2 порта Thunderbolt 3, четыре USB 3, один HDMI 2. В США доступен по цене в $699.
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Hard
12.07.2018 18:07