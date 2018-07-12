Apple обновила MacBook Pro. Чем они хороши

Apple обновила линейку MacBook Pro. Улучшения получили версии на 13 и 15 дюймов с поддержкой TouchBar и четырьмя Thunderbolt-портами. Базовый MacBook Pro с физическими функциональными кнопками и двумя портами остался без изменений. , пишут AIN.UA

Список ключевых изменений

Процессоры Intel Core восьмого поколения. Для 15 дюймовой версии будут доступны шестиядерные Core i7 и Core i9, для 13-дюймовой — четырехъядерные Core i5 or i7. Apple заявляет, что производительность MacBook Pro 15″ вырастет на 70%, а MacBook Pro 13″ ускорится вдвое.

Для 15 дюймовой версии будут доступны шестиядерные Core i7 и Core i9, для 13-дюймовой — четырехъядерные Core i5 or i7. заявляет, что производительность MacBook Pro 15″ вырастет на 70%, а MacBook Pro 13″ ускорится вдвое. До 32 ГБ оперативной памяти в 15-дюймовой модели.

оперативной памяти в 15-дюймовой модели. До 4 ТБ основной памяти в 15-дюймовой и до 2 ТБ в 13-дюймовой модели.

основной памяти в 15-дюймовой и до в 13-дюймовой модели. Butterfly-клавиатура третьего поколения. Главное заявленное изменение — более тихий звук нажатия. Компания настаивает, что проблемы с «залипающими» клавишами затронули минимальную часть пользователей и этот апдейт не создан ради их устранения.

третьего поколения. Главное заявленное изменение — более тихий звук нажатия. Компания настаивает, что проблемы с «залипающими» клавишами затронули минимальную часть пользователей и этот апдейт не создан ради их устранения. Дисплей по технологии True Tone — он умеет менять температура изображения в зависимости от окружающего освещения. Поддержка True Tone будет и у Touch Bar дисплея.

— он умеет менять температура изображения в зависимости от окружающего освещения. Поддержка True Tone будет и у Touch Bar дисплея. Сопроцессор Apple T2 , отвечающий за аппаратную безопасность компьютера и позволяющий активировать голосовой вызов Siri командой «Hey, Siri».

, отвечающий за аппаратную безопасность компьютера и позволяющий активировать голосовой вызов Siri командой «Hey, Siri». Интегрированная графика Intel Iris Plus 655 на MacBook Pro 13″ со 128 МБ eDRAM-памяти.

Устройства уже появились в официальном магазине.

Базовые модели будут продаваться в США по прежним ценам: $2399 за 15-дюймовый MacBook Pro c накопителем на 256 ГБ и $1799 за 13-дюймовую модель с TouchBar. Максимальная цена за MacBook Pro 15″ — $6699, MacBook Pro 13″ — $3699.

Также, Apple представила внешний видеоускоритель Blackmagic eGPU, созданный в партнерстве с производителем видеоборудования Blackmagic. Устройство работает на базе Radeon Pro 580 с 8 ГБ видеопамяти.