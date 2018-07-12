Новые игровые мониторы LG соответствуют формату WQHD

Новые игровые мониторы LG соответствуют формату WQHD

Компания LG анонсировала мониторы 32GK850F-B и 32GK650F-B, рассчитанные на использование в составе игровых систем.

Обе новинки выполнены на матрице VA размером 31,5 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 2560 ? 1440 пикселей, что соответствует формату WQHD. Время отклика матрицы равно 5 мс (1 мс в режиме Motion Blur Reduction), частота обновления достигает 144 Гц.

Для модели 32GK850F-B заявлен 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Говорится о поддержке AMD FreeSync 2 и HDR 10. Яркость составляет 400 кд/м2. Предусмотрен концентратор USB 3.0.

Панель 32GK650F-B, в свою очередь, обладает поддержкой AMD FreeSync. Яркость равна 350 кд/м2. Концентратор USB 3.0 у данной модели не предусмотрен.

Новые игровые мониторы LG соответствуют формату WQHD

Новинки характеризуются контрастностью 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Для подключения источников сигнала есть два интерфейса HDMI и один разъём DisplayPort.

Упомянута фирменная технология Black Stabilizer, которая обеспечивает более чёткий контраст, позволяя разглядеть самые тёмные детали изображения. Благодаря узким рамкам вокруг экрана панели подходят для использования в составе многомониторных конфигураций.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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