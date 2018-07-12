Nikon прекратила продажи беззеркальных камер Nikon 1

Nikon прекратила продажи беззеркальных камер Nikon 1

Попытки Nikon выбраться за пределы рынка зеркальных фотоаппаратов и начать выпускать беззеркальные камеры не увенчались большим успехом. Несколько лет назад компания нерешительно бросила вызов Sony, Panasonic, Olympus и другим более продвинутым в области «беззеркалок» производителям, запустив серию Nikon 1. Теперь, как сообщил NikonRumors, компания решила прекратить продажи всех входящих в серию устройств.

Последний представитель серии, Nikon J5, вышел в 2015 году и на тот момент оказался наиболее привлекательным из всех беззеркальных решений японской компании. Тем не менее, впечатление потребителей было подпорчено высокой стоимостью; 1-дюймовым сенсором, который у конкурентов был больше; и запутанной схемой наименования фотоаппаратов.

Несмотря на ожидаемое прекращение продаж Nikon 1, компания, предположительно, готовится к запуску другой серии беззеркальных камер. Два полнокадровых фотоаппарата она может представить уже в этом месяце. Это определённо может решить проблему слабых сенсоров предыдущей серии.

Nikon прекратила продажи беззеркальных камер Nikon 1

Но переманить на свою сторону почитателей камер Sony компании будет непросто. Для этого её устройства должны быть не хуже полнокадровых беззеркалок конкурента, иметь адекватную стоимость и поставляться с достойными объективами.

Немного ранее Nikon представила фотоаппарат Coolpix P1000 со 125-кратным оптическим зумом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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