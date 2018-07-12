Nikon прекратила продажи беззеркальных камер Nikon 1

Попытки Nikon выбраться за пределы рынка зеркальных фотоаппаратов и начать выпускать беззеркальные камеры не увенчались большим успехом. Несколько лет назад компания нерешительно бросила вызов Sony, Panasonic, Olympus и другим более продвинутым в области «беззеркалок» производителям, запустив серию Nikon 1. Теперь, как сообщил NikonRumors, компания решила прекратить продажи всех входящих в серию устройств.

Последний представитель серии, Nikon J5, вышел в 2015 году и на тот момент оказался наиболее привлекательным из всех беззеркальных решений японской компании. Тем не менее, впечатление потребителей было подпорчено высокой стоимостью; 1-дюймовым сенсором, который у конкурентов был больше; и запутанной схемой наименования фотоаппаратов.

Несмотря на ожидаемое прекращение продаж Nikon 1, компания, предположительно, готовится к запуску другой серии беззеркальных камер. Два полнокадровых фотоаппарата она может представить уже в этом месяце. Это определённо может решить проблему слабых сенсоров предыдущей серии.

Но переманить на свою сторону почитателей камер Sony компании будет непросто. Для этого её устройства должны быть не хуже полнокадровых беззеркалок конкурента, иметь адекватную стоимость и поставляться с достойными объективами.

Немного ранее Nikon представила фотоаппарат Coolpix P1000 со 125-кратным оптическим зумом.



