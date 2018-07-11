Huawei MediaPad M5 станут первыми планшетами с поддержкой GPU Turbo

Huawei MediaPad M5 станут первыми планшетами с поддержкой GPU Turbo

Компания Huawei сообщила о том, что грядущее программное обновление привнесёт в планшеты MediaPad M5 поддержку фирменной технологии GPU Turbo.

Устройства MediaPad M5, напомним, дебютировали в текущем году. В семейство вошли модели, оснащённые экраном с диагональю 8,4 и 10,8 дюйма. Разрешение при этом одинаково — 2560 ? 1600 точек. Оснащение включает 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 32, 64 или 128 Гбайт, камеры с 13- и 8-мегапиксельной матрицами.

«Сердцем» планшетов служит процессор HiSilicon Kirin 960 с восемью ядрами (квартеты ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с частотой до 2,4 ГГц и 1,8 ГГц соответственно) и графическим ускорителем Mali-G71 MP8. Предстоящий апдейт обеспечит для этого чипа поддержку системы GPU Turbo.

Huawei MediaPad M5 станут первыми планшетами с поддержкой GPU Turbo

По заявлениям Huawei, средства GPU Turbo повышают производительность графической подсистемы чипсета на 60 % и снижают энергопотребление на 30 %. В результате, улучшается качество игрового процесса и увеличивается время автономной работы мобильного устройства.

Таким образом, после выхода программного обновления компьютеры Huawei MediaPad M5 станут первыми планшетами с поддержкой технологии GPU Turbo.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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