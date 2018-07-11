Смарт-часы TicWatch Pro с двумя дисплеями стоят $250

Начались продажи «умных» наручных часов Mobvoi TicWatch Pro, полагающихся на аппаратную платформу Qualcomm и операционную систему Google Wear OS.

В гаджете применён процессор Snapdragon Wear 2100. Объём оперативной памяти равен 512 Мбайт, вместимость флеш-модуля — 4 Гбайт. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11b/g/n. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 415 мА·ч.

Часы защищены от влаги и пыли по стандарту IP68. За сбор данных о физической активности и состоянии организма отвечают акселерометр, гироскоп и датчик частоты сердечных сокращений. Есть GPS-приёмник, магнитометр и сенсор освещённости.

Главная особенность новинки заключается в наличии двух дисплеев. Основной AMOLED-экран имеет размер 1,39 дюйма и обладает разрешением 400 ? 400 пикселей. Поверх него располагается монохромный FSTN-дисплей.

В режиме Smart Mode пользователь имеет дело с цветным AMOLED-экраном; при этом время автономной работы составляет до двух суток. При переходе в режим Essential Mode в дело вступает монохромная панель, причём время работы на одной подзарядке увеличивается до 30 суток. На FSTN-дисплее могут отображаться время и показатели активности. Предусмотрен и комбинированный режим с переключением между двумя экранами.

Смарт-часы TicWatch Pro можно приобрести по ориентировочной цене 250 долларов США .



