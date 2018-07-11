Игровой монитор ASUS VG248QZ обладает частотой обновления в 144 Гц

Компания ASUS представила монитор VG248QZ, оснащённый 24-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 ? 1080 пикселей — формат Full HD.

Новинка рассчитана на применение в составе игровых систем. Время отклика составляет 1 мс (GTG), частота обновления — 144 Гц. Яркость равна 350 кд/м2. Показатели контрастности и динамической контрастности — 1000:1 и 80 000 000:1.

В мониторе реализованы две функции GamePlus, предназначенные для любителей компьютерных игр. Так, возможно отображение перекрестия прицела в четырёх вариантах. В свою очередь, таймер поможет оценивать прошедшее время в стратегиях реального времени.

Панель оборудована 2-ваттными стереофоническими динамиками. Для подключения источников сигнала есть цифровые интерфейсы DisplayPort, Dual-link DVI-D и HDMI. Кроме того, упомянут стандартный аудиоразъём.

Подставка поможет оптимизировать положение дисплея: допускается регулировка его высоты, углов наклона и поворота. При необходимости экран можно перевести из стандартной альбомной ориентации в портретную.

Цена игрового монитора ASUS VG248QZ пока не раскрывается.



