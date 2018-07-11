Планшет Samsung Galaxy Tab S4 показался на фото-рендерах

Эван Бласс (Evan Blass) в своем Twitter-аккаунте поделился несколькими рендарами готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab S4.

Samsung Galaxy Tab S4

Как видно на изображениях, грядущая новинка будет поставляться с опциональной клавиатурой-чехлом и с неизвестным стилусом. Корпус Samsung Galaxy Tab S4 будет выполнен из металла. Спереди не видно ни домашней клавиши, ни дактилоскопического сканера. На боковой грани планшета имеются два динамика и микрофон. Сзади располагается основная камера со вспышкой.

Samsung Galaxy Tab S4

Предположительно, Samsung Galaxy Tab S4 получит 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560?1600 пикселей. Аппаратной основой планшета станет процессор Qualcomm Snapdragon 835 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составит 7300 мАч.

Samsung Galaxy Tab S4
Слева стилус от Galaxy Tab S3, справа – от Galaxy Tab S4

Презентация Samsung Galaxy Tab S4 состоится на выставке IFA 2018, которая будет проходить в Берлине с 31 августа по 5 сентября.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Тесты указывают на отличные перспективы ARM-чипов на рынке HPCТесты указывают на отличные перспективы ARM-чипов на рынке HPC
Обнародованы ожидаемые характеристики «доступного» планшета Microsoft SurfaceОбнародованы ожидаемые характеристики «доступного» планшета Microsoft Surface
Слухи: NVIDIA обладает огромными запасами видеокарт нового поколенияСлухи: NVIDIA обладает огромными запасами видеокарт нового поколения
Noctua представила новые вентиляторы с питанием от 5 вольтNoctua представила новые вентиляторы с питанием от 5 вольт
Новые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгономНовые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгоном
Блок рекламы


Похожие новости
В продажу поступил ARM-планшет Lenovo Miix 630 с Windows 10В продажу поступил ARM-планшет Lenovo Miix 630 с Windows 10
Huawei MediaPad M5 станут первыми планшетами с поддержкой GPU TurboHuawei MediaPad M5 станут первыми планшетами с поддержкой GPU Turbo
Samsung приступила к производству 96-слойной памяти 3D NANDSamsung приступила к производству 96-слойной памяти 3D NAND
Процессор Samsung Exynos 9820 получит графический ускоритель Mali-G76Процессор Samsung Exynos 9820 получит графический ускоритель Mali-G76
Microsoft представила планшет Surface Go стоимостью от $399Microsoft представила планшет Surface Go стоимостью от $399
Samsung C43J89 – монитор с супершироким экраномSamsung C43J89 – монитор с супершироким экраном
Анонсированы планшеты Huawei MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10Анонсированы планшеты Huawei MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10
Lenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium SilverLenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium Silver
Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-FiПредставлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi
Samsung и ARM разработают 7-нм чипы с частотой 3 ГГцSamsung и ARM разработают 7-нм чипы с частотой 3 ГГц
Последние новости
Подгружаем последние новости