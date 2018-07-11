Планшет Samsung Galaxy Tab S4 показался на фото-рендерах

Эван Бласс (Evan Blass) в своем Twitter-аккаунте поделился несколькими рендарами готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab S4.

Как видно на изображениях, грядущая новинка будет поставляться с опциональной клавиатурой-чехлом и с неизвестным стилусом. Корпус Samsung Galaxy Tab S4 будет выполнен из металла. Спереди не видно ни домашней клавиши, ни дактилоскопического сканера. На боковой грани планшета имеются два динамика и микрофон. Сзади располагается основная камера со вспышкой.

Предположительно, Samsung Galaxy Tab S4 получит 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560?1600 пикселей. Аппаратной основой планшета станет процессор Qualcomm Snapdragon 835 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составит 7300 мАч.

Слева стилус от Galaxy Tab S3, справа – от Galaxy Tab S4

Презентация Samsung Galaxy Tab S4 состоится на выставке IFA 2018, которая будет проходить в Берлине с 31 августа по 5 сентября.