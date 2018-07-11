Игровая мышь Cooler Master CM310 получила датчик на 10 000 DPI

Компания Cooler Master выпустила мышь CM310, спроектированную специально для пользователей, проводящих много времени за компьютерными играми.

Новинка получила датчик Pixart A3328 с разрешающей способностью до 10 000 точек на дюйм (DPI). Специальные кнопки на корпусе позволяют менять данную величину между значениями 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 и 10 000 DPI.

Манипулятор наделён RGB-подсветкой с поддержкой пяти режимов работы и возможностью воспроизведения 16,7 млн цветовых оттенков. Прорезиненные вставки в боковых частях повышают комфорт работы.

Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB; длина кабеля составляет 1,8 метра. Максимальное ускорение равно 20g, скорость перемещения — до 1,5 м/с. Частота опроса достигает 1000 Гц.

Мышь насчитывает в общей сложности восемь кнопок. Габариты составляют 127 ? 71,5 ? 39,5 мм, вес — 100 граммов (без соединительного кабеля).

Новинка подходит пользователям, предпочитающим ладонный и когтевой хват. Приобрести манипулятор Cooler Master CM310 можно будет по ориентировочной цене 30 евро.



