Процессор Samsung Exynos 9820 получит графический ускоритель Mali-G76

Процессор Samsung Exynos 9820 получит графический ускоритель Mali-G76

Флагманский мобильный процессор Exynos 9820, который проектирует компания Samsung, продолжает обрастать подробностями. На этот раз появились данные о графической подсистеме изделия.

Ранее сообщалось, что чип будет изготавливаться по 7-нанометровой технологии. В его состав, как ожидается, войдут вычислительные ядра Mongoose M4, которые по производительности и энергоэффективности смогут обойти решения ARM Cortex-A76.

Что касается графической системы, то в её основу, если верить обнародованной информации, ляжет новейший контроллер ARM Mali-G76. По сравнению с предшественником — Mali G72 — это изделие способно обеспечивать на 30 % более высокую энергетическую эффективность и на 30 % более высокую производительность в расчёте на единицу площади кристалла.

Процессор Samsung Exynos 9820 получит графический ускоритель Mali-G76

Сообщается, что в составе Exynos 9820 будет задействован ускоритель Mali-G76 с 18 потоковыми процессорами. Изделие обеспечит высокое быстродействие при работе со средствами машинного обучения.

По слухам, чип Exynos 9820 может быть официально представлен в конце нынешнего года. Процессор станет основой флагманских смартфонов Samsung следующего поколения — аппаратов Galaxy S10 и Galaxy S10+.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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