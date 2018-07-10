Представлен мощный суперзум Nikon Coolpix P1000

Компания Nikon анонсировала новую фотокамеру Coolpix P1000 из числа суперзумов. Данная модель может похвастаться рекордным для своего класса оптическим приближением, на что намекает размер ее объектива.



По официальным данным, ЭФР для Nikon Coolpix P1000 составляет от 24 до невероятных 3000 миллиметров, а это, на секундочку, аж 125-кратный зум. В наличии современный оптический стабилизатор и диафрагма от F/2.8 до F/8.0. Фотокамера может сделать до 250 снимков на одном заряде аккумулятора, и каждый из них будет иметь разрешение 16 мегапикселей. Матрица CMOS в данной модели получила обратную засветку и помощника в виде процессора Nikon Expeed.



Nikon Coolpix P1000 способна записывать 4К-видео на частоте 30 кадров в секунду и Full HD на 60 к/с, плюс есть возможность 7-кадровой серийной съемки, ISO от 100 до 6400 единиц, экран 3,2 дюйма на подвижном кронштейне и мощная вспышка с дальностью действия 12 метров. Фотоаппарат содержит электронный видоискатель 2,36 Мп, модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n, слот под карты SDXC и порт USВ 2.0. Купить Nikon Coolpix P1000 получится в сентябре этого года по цене ровно 1000 долларов США . Камера весит почти 1,5 килограмма с аккумулятором на 250 кадров, а ее размеры арвны 146х119х181 мм.