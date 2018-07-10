Arctic выпускает пассивную систему охлаждения Alpine 12 Passive для процессоров AMD и Intel

Arctic выпускает пассивную систему охлаждения Alpine 12 Passive для процессоров AMD и Intel

Компания Arctic в конце мая представила процессорную систему охлаждения Alpine 12 Passive. Теперь же производитель начинает продажи новинки.

Данная система охлаждения является пассивной, и, по сути, представляет собой довольно массивный радиатор с плоскими рёбрами, выполненный из анодированного алюминия. Как утверждает производитель, за счёт чёрного оксидного покрытия улучшается теплоотдача радиатора. Также данное покрытие придаёт новинке более привлекательный внешний вид.

Arctic выпускает пассивную систему охлаждения Alpine 12 Passive для процессоров AMD и Intel

Система охлаждения Alpine 12 Passive доступна в версиях для процессоров Intel в исполнении LGA 115x и процессоров AMD в конструктиве Socket AM4. По заявлению производителя, новинка способна справиться с охлаждением процессоров с уровнем TDP до 47 ватт. Но не стоит забывать, что так как это пассивная система охлаждения, её производительность будет во многом зависеть от воздушных потоков внутри корпуса.

Arctic выпускает пассивную систему охлаждения Alpine 12 Passive для процессоров AMD и Intel

Габариты охладителя Alpine 12 Passive составляют 95 x 95 x 69 мм, а весит он 508 граммов. Версия для процессоров AMD, именуемая Alpine 12 AM4 Passive, получилась несколько больше — 99 х 99 х 70 мм, и весит она 557 г. В обоих случаях на основание радиатора нанесена термопаста Arctic MX-2.

Стоимость Alpine 12 Passive и Alpine 12 AM4 Passive в Великобритании составила 13,99 фунта.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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