Общее количество реализованных смарт-динамиков приближается к 100 млн штук

Компания Canalys прогнозирует, что к концу нынешнего года общее количество «умных» динамиков на руках у пользователей достигнет 100 млн штук.

Если прогноз экспертов оправдается, суммарное число реализованных смарт-колонок вырастет практически в 2,5 раза по сравнению с результатом 2017 года.

К 2020 году, как ожидается, общее количество проданных «умных» динамиков с голосовым ассистентом составит приблизительно 225 млн единиц.

Отмечается, что на устройства Amazon Echo по результатам текущего года придётся более 50 % рынка. Ещё примерно 30 % составят решения Google Home. Доля динамиков Apple HomePod составит лишь около 4 %.

Крупнейшим рынком сбыта смарт-динамиков будут оставаться Соединённые Штаты с результатом 64 % (по итогам 2018 года). Доля Китая составит 10 %, Великобритании — 8 %, Германии — 6 %.

Компания Canalys также подсчитала, что в 2017 году в глобальном масштабе было реализовано примерно 33–34 млн «умных» динамиков. В нынешнем году, как ожидается, спрос на такие устройства в численном выражении достигнет 56,3 млн единиц. Таким образом, рост продаж окажется на уровне 70 %.



