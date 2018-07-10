Microsoft представила планшет Surface Go стоимостью от $399

Microsoft представила планшет Surface Go стоимостью от $399

Компания Microsoft объявила о пополнении серии планшетов Surface новой бюджетной моделью Surface Go, слухи о которой курсируют в Сети последние пару месяцев. Новинка позиционируется как устройство для обучения, отличается от предшественника Surface Pro более компактными размерами и невысокой ценой. Её стоимость стартует с $399 в базовой конфигурации. Габариты Surface Go составляют 244 ? 175 ? 7,6 мм, вес равен 520 г.

Планшет Microsoft Surface Go оснащён 10-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1800 ? 1200 точек.

Благодаря поступавшим в Сеть утечкам спецификации Surface Go уже давно не были секретом. Однако в одном источники ошиблись. Хотя они сообщали, что базовая модель будет поставляться с процессором Pentium Silver или Pentium Gold 4410Y, на самом деле пользователю предлагается лишь одна опция с двухъядерным чипом Pentium Gold 4415Y, построенным на 14-нм архитектуре Lake Kaby Lake, с тактовой частотой 1,6 ГГц.

Microsoft представила планшет Surface Go стоимостью от 9

Корпус планшета изготовлен из магниевого сплава, как и у всех моделей серии Surface. Это означает, что не будет разнообразия цветовых вариантов, так как Surface Go будет доступен лишь в платиновом цвете. Тем не менее, это первое устройство семейства Surface, у которого нет порта USB Type-A. Его коммуникационные возможности включают порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, разъём Surface Connect, слот для карт памяти microSD и 3,5-мм аудиоразъём. У планшета есть фронтальная ИК-камера для работы с Windows Hello и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Audio Premium. Продолжительность автономной работы устройства достигает 9 часов.

Базовая модель Surface Go стоимостью $399 поставляется с 64 Гбайт флеш-памяти eMMC и 4 Гбайт ОЗУ LPDDR3 с рабочей частотой 1866 МГц. Также можно выбрать конфигурацию Surface Go с 8 Гбайт оперативной памяти и SSD ёмкостью 128 Гбайт, цена которой составит $549. Обе версии обладают поддержкой беспроводных сетей Wi-Fi.

Microsoft представила планшет Surface Go стоимостью от 9

Немного позже в этом году будет доступна версия Surface Go с поддержкой сетей четвёртого поколения 4G LTE, а также модель с твердотельным накопителем ёмкостью 256 Гбайт.

Вместе с Surface Go предлагается ряд аксессуаров, включая клавиатуру-обложку Surface Go Signature Type Cover — чёрную из полиуретана или покрытую алькантарой бордового (Burgundy), платинового и синего (Cobalt Blue) цвета. Также можно выбрать мышь Surface Mobile Mouse такого же цвета, как клавиатура-обложка. Стоимость клавиатуры из полиуретана равна $99, версия с покрытием алькантарой обойдётся в $129. Цена компьютерной мыши Surface Mobile Mouse — $34,99. Кроме того, можно приобрести за $99 стилус Surface Pen с распознаванием 4096 уровней нажатия.

Начиная с 10 июля планшет Microsoft Surface Go доступен для предзаказа. В США и Канаде устройство появится в продаже 2 августа. Потребители получат устройство с предустановленной Windows 10 Home (S Mode).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Любительские тесты Ryzen 3 2300X: 4,2 ГГц — не пределЛюбительские тесты Ryzen 3 2300X: 4,2 ГГц — не предел
Тесты указывают на отличные перспективы ARM-чипов на рынке HPCТесты указывают на отличные перспективы ARM-чипов на рынке HPC
Производительность MacBook Pro (2018) раскрыта в GeekbenchПроизводительность MacBook Pro (2018) раскрыта в Geekbench
Обнародованы ожидаемые характеристики «доступного» планшета Microsoft SurfaceОбнародованы ожидаемые характеристики «доступного» планшета Microsoft Surface
Слухи: NVIDIA обладает огромными запасами видеокарт нового поколенияСлухи: NVIDIA обладает огромными запасами видеокарт нового поколения
Блок рекламы


Похожие новости
Анонсированы планшеты Huawei MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10Анонсированы планшеты Huawei MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10
Lenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium SilverLenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium Silver
Noctua представила новые вентиляторы с питанием от 5 вольтNoctua представила новые вентиляторы с питанием от 5 вольт
Обнародованы ожидаемые характеристики «доступного» планшета Microsoft SurfaceОбнародованы ожидаемые характеристики «доступного» планшета Microsoft Surface
Microsoft выпустит доступный планшет SurfaceMicrosoft выпустит доступный планшет Surface
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 предстал на рендерахПланшет Samsung Galaxy Tab S4 предстал на рендерах
Samsung представила обновлённый телевизор-картину The Frame с новыми «умными» функциямиSamsung представила обновлённый телевизор-картину The Frame с новыми «умными» функциями
Карманное устройство Microsoft Surface ожидается в этом годуКарманное устройство Microsoft Surface ожидается в этом году
Logitech выпустила чехлы-клавиатуры Slim Combo и Slim Folio для нового планшета iPadLogitech выпустила чехлы-клавиатуры Slim Combo и Slim Folio для нового планшета iPad
Планшет Amazon Fire HD 10 Kids Edition с 10,1? экраном стоит $200Планшет Amazon Fire HD 10 Kids Edition с 10,1? экраном стоит $200
Последние новости
Подгружаем последние новости