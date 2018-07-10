Microsoft представила планшет Surface Go стоимостью от $399

Компания Microsoft объявила о пополнении серии планшетов Surface новой бюджетной моделью Surface Go, слухи о которой курсируют в Сети последние пару месяцев. Новинка позиционируется как устройство для обучения, отличается от предшественника Surface Pro более компактными размерами и невысокой ценой. Её стоимость стартует с $399 в базовой конфигурации. Габариты Surface Go составляют 244 ? 175 ? 7,6 мм, вес равен 520 г.

Планшет Microsoft Surface Go оснащён 10-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1800 ? 1200 точек.

Благодаря поступавшим в Сеть утечкам спецификации Surface Go уже давно не были секретом. Однако в одном источники ошиблись. Хотя они сообщали, что базовая модель будет поставляться с процессором Pentium Silver или Pentium Gold 4410Y, на самом деле пользователю предлагается лишь одна опция с двухъядерным чипом Pentium Gold 4415Y, построенным на 14-нм архитектуре Lake Kaby Lake, с тактовой частотой 1,6 ГГц.

Корпус планшета изготовлен из магниевого сплава, как и у всех моделей серии Surface. Это означает, что не будет разнообразия цветовых вариантов, так как Surface Go будет доступен лишь в платиновом цвете. Тем не менее, это первое устройство семейства Surface, у которого нет порта USB Type-A. Его коммуникационные возможности включают порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, разъём Surface Connect, слот для карт памяти microSD и 3,5-мм аудиоразъём. У планшета есть фронтальная ИК-камера для работы с Windows Hello и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Audio Premium. Продолжительность автономной работы устройства достигает 9 часов.

Базовая модель Surface Go стоимостью $399 поставляется с 64 Гбайт флеш-памяти eMMC и 4 Гбайт ОЗУ LPDDR3 с рабочей частотой 1866 МГц. Также можно выбрать конфигурацию Surface Go с 8 Гбайт оперативной памяти и SSD ёмкостью 128 Гбайт, цена которой составит $549. Обе версии обладают поддержкой беспроводных сетей Wi-Fi.

Немного позже в этом году будет доступна версия Surface Go с поддержкой сетей четвёртого поколения 4G LTE , а также модель с твердотельным накопителем ёмкостью 256 Гбайт.

Вместе с Surface Go предлагается ряд аксессуаров, включая клавиатуру-обложку Surface Go Signature Type Cover — чёрную из полиуретана или покрытую алькантарой бордового (Burgundy), платинового и синего (Cobalt Blue) цвета. Также можно выбрать мышь Surface Mobile Mouse такого же цвета, как клавиатура-обложка. Стоимость клавиатуры из полиуретана равна $99, версия с покрытием алькантарой обойдётся в $129. Цена компьютерной мыши Surface Mobile Mouse — $34,99. Кроме того, можно приобрести за $99 стилус Surface Pen с распознаванием 4096 уровней нажатия.

Начиная с 10 июля планшет Microsoft Surface Go доступен для предзаказа. В США и Канаде устройство появится в продаже 2 августа. Потребители получат устройство с предустановленной Windows 10 Home (S Mode).



