Плата ASUS TUF B360M-Plus Gaming S поддерживает систему Aura Sync RGB

Плата ASUS TUF B360M-Plus Gaming S поддерживает систему Aura Sync RGB

Компания ASUS анонсировала материнскую плату TUF B360M-Plus Gaming S, на основе которой могут формироваться компактные игровые системы.

Новинка выполнена в форм-факторе Micro-ATX: габариты составляют 244 ? 241 мм. Основой служит набор логики Intel B360. Допускается установка процессоров Intel Core восьмого поколения в исполнении LGA 1151.

Для модулей оперативной памяти DDR4-2666/2400/2133 есть четыре разъёма; максимально поддерживаемый объём ОЗУ составляет 64 Гбайт. Накопители могут быть подключены к шести стандартным портам Serial ATA 3.0. Кроме того, есть два разъёма М.2 для твердотельных модулей.

Плата ASUS TUF B360M-Plus Gaming S поддерживает систему Aura Sync RGB

Материнская плата поддерживает фирменную технологию Aura Sync RGB. Она позволяет синхронизировать работу подсветки между различными компонентами игрового компьютера.

Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер Intel I219V и звуковой кодек Realtek ALC887. Для установки дискретного графического ускорителя есть слот PCIe 3.0 x16. Кроме того, предусмотрены два разъёма PCIe 3.0/2.0 x1 для карт расширения.

Плата ASUS TUF B360M-Plus Gaming S поддерживает систему Aura Sync RGB

На планке с разъёмами располагаются гнездо PS/2 для клавиатуры или мыши, интерфейсы DVI-D и HDMI для вывода изображения, гнездо для сетевого кабеля, два порта USB 3.1 Gen 2 Type-A, порт USB Type-C, два разъёма USB 2.0 и набор аудиогнёзд.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Любительские тесты Ryzen 3 2300X: 4,2 ГГц — не пределЛюбительские тесты Ryzen 3 2300X: 4,2 ГГц — не предел
Тесты указывают на отличные перспективы ARM-чипов на рынке HPCТесты указывают на отличные перспективы ARM-чипов на рынке HPC
Производительность MacBook Pro (2018) раскрыта в GeekbenchПроизводительность MacBook Pro (2018) раскрыта в Geekbench
Обнародованы ожидаемые характеристики «доступного» планшета Microsoft SurfaceОбнародованы ожидаемые характеристики «доступного» планшета Microsoft Surface
Слухи: NVIDIA обладает огромными запасами видеокарт нового поколенияСлухи: NVIDIA обладает огромными запасами видеокарт нового поколения
Блок рекламы


Похожие новости
Arctic выпускает пассивную систему охлаждения Alpine 12 Passive для процессоров AMD и IntelArctic выпускает пассивную систему охлаждения Alpine 12 Passive для процессоров AMD и Intel
Новый водоблок EK Water Blocks рассчитан на плату MSI X470 Gaming M7Новый водоблок EK Water Blocks рассчитан на плату MSI X470 Gaming M7
ASUS VP248QGL: монитор с поддержкой FreeSync для игровых системASUS VP248QGL: монитор с поддержкой FreeSync для игровых систем
Монитор ASUS VP248QGL поддерживает AMD FreesyncМонитор ASUS VP248QGL поддерживает AMD Freesync
Новый ускоритель ASUS GeForce GTX 1050 Ti OC Edition рассчитан на компактные ПКНовый ускоритель ASUS GeForce GTX 1050 Ti OC Edition рассчитан на компактные ПК
Беспроводная гарнитура Mixcder E8 получила систему активного шумоподавленияБеспроводная гарнитура Mixcder E8 получила систему активного шумоподавления
ASUS PB247Q – монитор для профессионалов в области графикиASUS PB247Q – монитор для профессионалов в области графики
Игровой монитор ASUS VP248QG имеет время отклика в 1 мсИгровой монитор ASUS VP248QG имеет время отклика в 1 мс
Мониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику IntelМониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику Intel
Внешние жёсткие диски ASUS FX снабжены RGB-подсветкойВнешние жёсткие диски ASUS FX снабжены RGB-подсветкой
Последние новости
Подгружаем последние новости