Плата ASUS TUF B360M-Plus Gaming S поддерживает систему Aura Sync RGB

Компания ASUS анонсировала материнскую плату TUF B360M-Plus Gaming S, на основе которой могут формироваться компактные игровые системы.

Новинка выполнена в форм-факторе Micro-ATX: габариты составляют 244 ? 241 мм. Основой служит набор логики Intel B360. Допускается установка процессоров Intel Core восьмого поколения в исполнении LGA 1151.

Для модулей оперативной памяти DDR4-2666/2400/2133 есть четыре разъёма; максимально поддерживаемый объём ОЗУ составляет 64 Гбайт. Накопители могут быть подключены к шести стандартным портам Serial ATA 3.0. Кроме того, есть два разъёма М.2 для твердотельных модулей.

Материнская плата поддерживает фирменную технологию Aura Sync RGB. Она позволяет синхронизировать работу подсветки между различными компонентами игрового компьютера.

Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер Intel I219V и звуковой кодек Realtek ALC887. Для установки дискретного графического ускорителя есть слот PCIe 3.0 x16. Кроме того, предусмотрены два разъёма PCIe 3.0/2.0 x1 для карт расширения.

На планке с разъёмами располагаются гнездо PS/2 для клавиатуры или мыши, интерфейсы DVI-D и HDMI для вывода изображения, гнездо для сетевого кабеля, два порта USB 3.1 Gen 2 Type-A, порт USB Type-C, два разъёма USB 2.0 и набор аудиогнёзд.



