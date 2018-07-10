Gigabyte обнародовала характеристики матплаты B450M DS3H

Gigabyte обнародовала характеристики матплаты B450M DS3H

Производители материнских плат продолжают понемногу раскрывать свои карты в отношении ассортимента моделей, сочетающих в себе набор системной логики B450 и процессорный разъём AM4. Отсутствие разрешения от AMD не мешает некоторым компаниям публиковать не только названия, но и подробные изображения и характеристики новых матплат. Не дожидаясь «отмашки» из Саннивейла, Gigabyte Technology обнародовала через свой официальный сайт описание продукта B450M DS3H, адресованного экономным пользователям. Плата выполнена в форм-факторе Micro-ATX и занимает 244 мм в длину и 215 мм в ширину.

Несмотря на незамысловатый схемотехнический дизайн, Gigabyte B450M DS3H может привлечь внимание публики поддержкой разгона процессоров Ryzen, A-Series и Athlon в конструктиве AM4 (TDP до 105 Вт), наличием радиатора VRM, двух слотов для видеокарт AMD Radeon (CrossFire по формуле «x16 + x4»), слота M.2 Key M с пропускной способностью 32 Гбит/с в режиме PCI-E и подсвечиваемого аудиотракта. Наоборот, не с лучшей стороны характеризует модель B450M DS3H отсутствие портов USB 3.1 и видеовыхода DisplayPort, что объясняется желанием уложиться в заданный бюджет.

Gigabyte обнародовала характеристики матплаты B450M DS3H

Процессорное гнездо AM4 у B450M DS3H запитано по «4 + 3»-фазной схеме, дополнительным разъёмом питания служит восьмиконтактный EPS12V. Материнская плата позволяет устанавливать до четырёх модулей оперативной памяти DDR4-2133/…/3200 общим объёмом 16–64 Гбайт, карты расширения PCI Express в количестве до трёх штук, подключать накопители с интерфейсами PCI-E и SATA 6 Гбит/с (последних — 4 шт.), а также «косички» USB 3.0, USB 2.0 (2 шт.), COM и TPM-модуль. Местоположение разъёмов Serial ATA и батареи UEFI не самое удачное, особенно при необходимости добавления в состав ПК крупногабаритной видеокарты.

Gigabyte обнародовала характеристики матплаты B450M DS3H

Аудиоподсистема и интерфейс проводной сети базируются на контроллерах Realtek. В частности, за работу восьмиканального звука отвечает микросхема ALC887. Аудиотракт изолирован, в его составе используются особые конденсаторы. На задней панели матплаты находятся порты USB 2.0 и USB 3.0 (по четыре разъёма типа A), комбинированный PS/2 для мыши и клавиатуры, видеовыходы DVI-D и HDMI, единичный порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) и трио Mini-Jack.

Gigabyte обнародовала характеристики матплаты B450M DS3H

Gigabyte обнародовала характеристики матплаты B450M DS3H

Кроме «рабочей лошадки» B450M DS3H компания Gigabyte выпустит гораздо более продвинутую (и одновременно более дорогую) модель B450 Aorus Pro WiFi.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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