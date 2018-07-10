Gigabyte обнародовала характеристики матплаты B450M DS3H

Производители материнских плат продолжают понемногу раскрывать свои карты в отношении ассортимента моделей, сочетающих в себе набор системной логики B450 и процессорный разъём AM4. Отсутствие разрешения от AMD не мешает некоторым компаниям публиковать не только названия, но и подробные изображения и характеристики новых матплат. Не дожидаясь «отмашки» из Саннивейла, Gigabyte Technology обнародовала через свой официальный сайт описание продукта B450M DS3H, адресованного экономным пользователям. Плата выполнена в форм-факторе Micro-ATX и занимает 244 мм в длину и 215 мм в ширину.

Несмотря на незамысловатый схемотехнический дизайн, Gigabyte B450M DS3H может привлечь внимание публики поддержкой разгона процессоров Ryzen, A-Series и Athlon в конструктиве AM4 (TDP до 105 Вт), наличием радиатора VRM, двух слотов для видеокарт AMD Radeon (CrossFire по формуле «x16 + x4»), слота M.2 Key M с пропускной способностью 32 Гбит/с в режиме PCI-E и подсвечиваемого аудиотракта. Наоборот, не с лучшей стороны характеризует модель B450M DS3H отсутствие портов USB 3.1 и видеовыхода DisplayPort, что объясняется желанием уложиться в заданный бюджет.

Процессорное гнездо AM4 у B450M DS3H запитано по «4 + 3»-фазной схеме, дополнительным разъёмом питания служит восьмиконтактный EPS12V. Материнская плата позволяет устанавливать до четырёх модулей оперативной памяти DDR4-2133/…/3200 общим объёмом 16–64 Гбайт, карты расширения PCI Express в количестве до трёх штук, подключать накопители с интерфейсами PCI-E и SATA 6 Гбит/с (последних — 4 шт.), а также «косички» USB 3.0, USB 2.0 (2 шт.), COM и TPM-модуль. Местоположение разъёмов Serial ATA и батареи UEFI не самое удачное, особенно при необходимости добавления в состав ПК крупногабаритной видеокарты.

Аудиоподсистема и интерфейс проводной сети базируются на контроллерах Realtek. В частности, за работу восьмиканального звука отвечает микросхема ALC887. Аудиотракт изолирован, в его составе используются особые конденсаторы. На задней панели матплаты находятся порты USB 2.0 и USB 3.0 (по четыре разъёма типа A), комбинированный PS/2 для мыши и клавиатуры, видеовыходы DVI-D и HDMI, единичный порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) и трио Mini-Jack.

Кроме «рабочей лошадки» B450M DS3H компания Gigabyte выпустит гораздо более продвинутую (и одновременно более дорогую) модель B450 Aorus Pro WiFi.



