Один из ключевых разработчиков GPU Intel перешёл в AMD

В ноябре прошлого года компания Intel переманила к себе Раджу Кодури (Raja Koduri), до этого занимавшего пост главы графического подразделения AMD, Radeon Technology Group (RTG). А в конце апреля компанию ему составил теперь уже бывший глава маркетингового отдела RTG Крис Хук (Chris Hook). Теперь же настала очередь AMD нанять выходца из Intel .

Как сообщает ресурс Hexus, компания AMD наняла к себе на работу Мартина Эштона (Martin Ashton), который до этого занимал высокие должности сразу в трёх подразделениях Intel . Он был вице-президентом нового подразделения по разработке центральных и графических процессоров (Core and Visual Computing Group), главным инженером в команде по графическим технологиям (Visual Technologies Team), а также директором по аппаратной и содиректором по архитектурной частям в подразделении графических и параллельных вычислений (Visual and Parallel Computing Group).

Как нетрудно догадаться, каждое из этих подразделений занимается разработкой графики Intel . В частности, подразделение Core and Visual Computing Group было создано не так давно специально для разработки дискретных графических процессоров Intel , и возглавил его уже упоминавшийся выше Раджа Кодури.

В Intel Мартин Эштон проработал сравнительно недолго — всего год и девять месяцев. А до этого он почти 26 лет трудился в британской компании Imagination Technologies, где занимался разработкой небезызвестных графических процессоров PowerVR. Если кто-то вдруг забыл, именно эти графические процессоры были частью однокристальных платформ Apple вплоть до предпоследней Apple A10 Fusion, использовавшейся в смартфонах iPhone 7 и 7 Plus.

По наличию такого опыта нетрудно догадаться, что Эштон был принят на работу в подразделение Radeon Technology Group, где займётся разработкой графических процессоров AMD. Работать он будет под началом Дэвида Вана (David Wang), который недавно занял пост главы RTG и сейчас занят набором новой команды, причём из сотрудников как AMD, так и других компаний. В заявлении для наших западных коллег AMD отмечает, что компания рада приветствовать Мартина и его талант, и рассчитывает, что он поможет в развитии её графических процессоров.



