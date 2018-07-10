Один из ключевых разработчиков GPU Intel перешёл в AMD
В ноябре прошлого года компания Intel переманила к себе Раджу Кодури (Raja Koduri), до этого занимавшего пост главы графического подразделения AMD, Radeon Technology Group (RTG). А в конце апреля компанию ему составил теперь уже бывший глава маркетингового отдела RTG Крис Хук (Chris Hook). Теперь же настала очередь AMD нанять выходца из Intel.
Как сообщает ресурс Hexus, компания AMD наняла к себе на работу Мартина Эштона (Martin Ashton), который до этого занимал высокие должности сразу в трёх подразделениях Intel. Он был вице-президентом нового подразделения по разработке центральных и графических процессоров (Core and Visual Computing Group), главным инженером в команде по графическим технологиям (Visual Technologies Team), а также директором по аппаратной и содиректором по архитектурной частям в подразделении графических и параллельных вычислений (Visual and Parallel Computing Group).
Как нетрудно догадаться, каждое из этих подразделений занимается разработкой графики Intel. В частности, подразделение Core and Visual Computing Group было создано не так давно специально для разработки дискретных графических процессоров Intel, и возглавил его уже упоминавшийся выше Раджа Кодури.
В Intel Мартин Эштон проработал сравнительно недолго — всего год и девять месяцев. А до этого он почти 26 лет трудился в британской компании Imagination Technologies, где занимался разработкой небезызвестных графических процессоров PowerVR. Если кто-то вдруг забыл, именно эти графические процессоры были частью однокристальных платформ Apple вплоть до предпоследней Apple A10 Fusion, использовавшейся в смартфонах iPhone 7 и 7 Plus.
По наличию такого опыта нетрудно догадаться, что Эштон был принят на работу в подразделение Radeon Technology Group, где займётся разработкой графических процессоров AMD. Работать он будет под началом Дэвида Вана (David Wang), который недавно занял пост главы RTG и сейчас занят набором новой команды, причём из сотрудников как AMD, так и других компаний. В заявлении для наших западных коллег AMD отмечает, что компания рада приветствовать Мартина и его талант, и рассчитывает, что он поможет в развитии её графических процессоров.
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