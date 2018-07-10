Анонсированы планшеты Huawei MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10

Компания Huawei провела анонс двух новых планшетов MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10 на базе ОС Android. Они заменили собой модели M3 Lite 10 и Т3 10 образца 2017 года, однако отличий от предшественников в них меньше, чем хотелось бы.



Планшеты совершенно не отличаются друг от друга в плане внешности, так что перепутать их будет легко. Новый компьютер MediaPad M5 Lite 10 имеет при себе экран Full HD на 10,1 дюйма с матрицей IPS, процессор Kirin 659 со встроенной видеокартой Mali T830 MP2 и две фотокамеры по 8 Мп каждая. К основным спецификациям относятся батарея 7500 мАч и память 3-32 гигабайта.



Модуль LTE опционален. Стоимость планшета составляет 350 евро с LTE и 300 евро без него. Компьютер MediaPad T5 10 стоит от 200 до 280 евро и предлагается в версиях 2-16 и 3-32 гигабайта с опциональным LTE-модемом. В этом компьютере есть все тот же процессор Kirin 659 и все тот же экран IPS Full HD на 10 дюймов, однако емкость батареи снижена до 5100 мАч, а фотокамеры получили разрешение 2 и 5 мегапикселей. Оба планшета от Huawei поступят в продажу до конца текущего месяца в комплекте с ОС Android 8 Oreo.