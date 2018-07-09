Lenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium Silver

Lenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium Silver

В распоряжении сетевых источников оказалась информация о гибридном планшете IdeaPad D330, который компания Lenovo, как ожидается, представит на выставке IFA 2018.

Известно, что устройство получит 10,1-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920 ? 1200 пикселей. Подсоединив клавиатуру, пользователи смогут использовать гаджет в режиме ноутбука.

Lenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium Silver

Аппаратной основой послужит платформа Intel Gemini Lake. Говорится об использовании 14-нм процессора Pentium Silver N5000 с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на базовой частоте 1,1 ГГц с возможностью повышения до 2,7 ГГц. В составе видеоподсистемы этого чипа задействован интегрированный контроллер Intel UHD Graphics 605.

Lenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium Silver

В оснащение гибридного планшета войдут адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Некоторые модификации также получат модуль 4G/LTE для работы в сотовых сетях.

Lenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium Silver

Среди прочего упомянуты симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. В качестве программной платформы будет применяться операционная система Windows 10.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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