Sharkoon Skiller SGH3: гарнитура с внешней звуковой картой
Компания Sharkoon анонсировала гарнитуру Skiller SGH3, которую можно использовать с мобильными устройствами, игровыми консолями и персональными компьютерами.
Наушники накладного типа наделены 53-миллиметровыми излучателями. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Имеется всенаправленный микрофон.
Особенность гарнитуры — входящая в комплект внешняя звуковая карта Sharkoon SB1 с эквалайзером. Подсоединив этот модуль к наушникам, пользователи смогут выбирать одну из восьми предустановленных настроек эквалайзера для достижения оптимального звучания.
Новинка снабжена удобными амбушюрами, мягкий материал которых полностью охватывает уши и заглушает окружающий шум. Пружинное оголовье обеспечивает оптимальный комфорт и надёжность посадки гарнитуры.
Для подключения к мобильным гаджетам служит 110-сантиметровый кабель с 3,5-мм коннектором. К традиционным ПК стереогарнитура может быть подключена с помощью 260-сантиметрового кабеля, оснащённого звуковым и микрофонным разъёмами, а также встроенным пультом управления. Внешняя звуковая карта имеет интерфейс USB.
О том, когда и по какой цене гарнитура Sharkoon Skiller SGH3 поступит в продажу, ничего не сообщается.
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