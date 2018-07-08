Sharkoon Skiller SGH3: гарнитура с внешней звуковой картой

Компания Sharkoon анонсировала гарнитуру Skiller SGH3, которую можно использовать с мобильными устройствами, игровыми консолями и персональными компьютерами.

Наушники накладного типа наделены 53-миллиметровыми излучателями. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Имеется всенаправленный микрофон.

Особенность гарнитуры — входящая в комплект внешняя звуковая карта Sharkoon SB1 с эквалайзером. Подсоединив этот модуль к наушникам, пользователи смогут выбирать одну из восьми предустановленных настроек эквалайзера для достижения оптимального звучания.

Новинка снабжена удобными амбушюрами, мягкий материал которых полностью охватывает уши и заглушает окружающий шум. Пружинное оголовье обеспечивает оптимальный комфорт и надёжность посадки гарнитуры.

Для подключения к мобильным гаджетам служит 110-сантиметровый кабель с 3,5-мм коннектором. К традиционным ПК стереогарнитура может быть подключена с помощью 260-сантиметрового кабеля, оснащённого звуковым и микрофонным разъёмами, а также встроенным пультом управления. Внешняя звуковая карта имеет интерфейс USB .

О том, когда и по какой цене гарнитура Sharkoon Skiller SGH3 поступит в продажу, ничего не сообщается.



