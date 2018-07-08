Colorful SL500 Summer LE: твердотельный накопитель в оригинальной окраске

Жаркая пора в самом разгаре, и компания Colorful решила выпустить «летний» вариант твердотельного накопителя серии SL500: новинка получила название SL500 Summer LE.

Новинка выполнена в необычном цвете — голубом. По всей видимости, по задумке дизайнеров Colorful, это должно ассоциироваться с ясным голубым небом.

Устройство хранения данных соответствует типоразмеру 2,5 дюйма; для подключения к компьютеру служит интерфейс Serial ATA 3.0. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 500 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 450 Мбайт/с.

В основе решения лежат микрочипы флеш-памяти 3D NAND TLC и контроллер SMI 2258XT. Толщина корпуса составляет 7 мм.

Накопитель предназначен для использования прежде всего в настольных компьютерах, внутреннее пространство которых просматривается через прозрачные корпусные панели. Только в этом случае можно будет увидеть необычное цветовое решение новинки.

Модель SL500 Summer LE способна вмещать 640 Гбайт информации. Любопытно, что вместе с накопителем покупатели получат флеш-брелок в соответствующем цвете: его ёмкость равна 32 Гбайт.

Цена Colorful SL500 Summer LE составляет 130 долларов США .



