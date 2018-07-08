Новый водоблок EK Water Blocks рассчитан на плату MSI X470 Gaming M7

Компания EK Water Blocks анонсировала водоблок EK-FB MSI X470 M7 RGB Monoblock, спроектированный специально для материнской платы MSI X470 Gaming M7.

Названная плата рассчитана на работу с процессорами AMD в исполнении AM4. Новый водоблок обеспечивает охлаждение как установленного чипа, так и регуляторов напряжения.

Водоблок EK-FB MSI X470 M7 RGB Monoblock получил никелированное медное основание и акриловую верхнюю часть. Используются фитинги типоразмера G1/4.

Новинка снабжена светодиодной RGB-лентой. Реализована поддержка технологии MSI Mystic Light Sync, что позволяет синхронизировать световые эффекты с другими компонентами игрового компьютера.

Отмечается, что водоблок проектировался в тесном сотрудничестве с компанией MSI. Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 120 евро; приём заказов уже начался.

Добавим, что словенская компания EK Water Blocks была основана в 1999 году. На сегодняшний день она является одним из самых активных производителей комплектующих для организации жидкостного охлаждения.



