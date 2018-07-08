Новый водоблок EK Water Blocks рассчитан на плату MSI X470 Gaming M7

Новый водоблок EK Water Blocks рассчитан на плату MSI X470 Gaming M7

Компания EK Water Blocks анонсировала водоблок EK-FB MSI X470 M7 RGB Monoblock, спроектированный специально для материнской платы MSI X470 Gaming M7.

Названная плата рассчитана на работу с процессорами AMD в исполнении AM4. Новый водоблок обеспечивает охлаждение как установленного чипа, так и регуляторов напряжения.

Водоблок EK-FB MSI X470 M7 RGB Monoblock получил никелированное медное основание и акриловую верхнюю часть. Используются фитинги типоразмера G1/4.

Новый водоблок EK Water Blocks рассчитан на плату MSI X470 Gaming M7

Новинка снабжена светодиодной RGB-лентой. Реализована поддержка технологии MSI Mystic Light Sync, что позволяет синхронизировать световые эффекты с другими компонентами игрового компьютера.

Новый водоблок EK Water Blocks рассчитан на плату MSI X470 Gaming M7

Отмечается, что водоблок проектировался в тесном сотрудничестве с компанией MSI. Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 120 евро; приём заказов уже начался.

Новый водоблок EK Water Blocks рассчитан на плату MSI X470 Gaming M7

Добавим, что словенская компания EK Water Blocks была основана в 1999 году. На сегодняшний день она является одним из самых активных производителей комплектующих для организации жидкостного охлаждения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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