SilverStone LSB02: контроллер с ПДУ для организации подсветки в ПК

SilverStone LSB02: контроллер с ПДУ для организации подсветки в ПК

Компания SilverStone анонсировала контроллер LSB02, предназначенный для организации подсветки в корпусе игровой настольной системы.

Новинка наделена четырьмя разъёмами для подключения вентиляторов с подсветкой. Кроме того, есть шесть коннекторов для подсоединения RGB-компонентов, таких как светодиодные ленты.

SilverStone LSB02: контроллер с ПДУ для организации подсветки в ПК

Устройство обеспечивает поддержку ряда дополнительных функций. В частности, можно управлять скоростью вентиляторов. Плюс к этому реализовано дистанционное выключение и включение компьютера.

SilverStone LSB02: контроллер с ПДУ для организации подсветки в ПК

В комплект поставки входят пульт дистанционного управления и соединительные кабели. Контроллер имеет размеры 65 ? 23 ? 109 мм и весит приблизительно 70 граммов.

Вместе с контроллером рекомендуется использовать гибкие светодиодные ленты SilverStone LS03. Эти изделия содержит магнитную и клеящуюся полоску, что позволяет реализовывать различные варианты монтажа. Ленты насчитывают двенадцать светодиодов. Длина составляет 300 мм.

SilverStone LSB02: контроллер с ПДУ для организации подсветки в ПК

В продажу контроллер SilverStone LSB02 поступит в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Любительские тесты Ryzen 3 2300X: 4,2 ГГц — не пределЛюбительские тесты Ryzen 3 2300X: 4,2 ГГц — не предел
NVIDIA GTX 1180: характеристики и цена флагманского GPUNVIDIA GTX 1180: характеристики и цена флагманского GPU
Тесты указывают на отличные перспективы ARM-чипов на рынке HPCТесты указывают на отличные перспективы ARM-чипов на рынке HPC
Blasoul Y720 Lite – игровая мышь от XiaomiBlasoul Y720 Lite – игровая мышь от Xiaomi
Процессор AMD Ryzen 7 2700E с пониженным энергопотреблением замечен в базе 3DMarkПроцессор AMD Ryzen 7 2700E с пониженным энергопотреблением замечен в базе 3DMark
Блок рекламы


Похожие новости
Корпус SilverStone Lucid LD01 опоясывают панели из закалённого стеклаКорпус SilverStone Lucid LD01 опоясывают панели из закалённого стекла
Вентиляторы SilverStone AP-ARGB представлены в версиях размером 120 и 140 ммВентиляторы SilverStone AP-ARGB представлены в версиях размером 120 и 140 мм
Украинский контроллер для мобильного VR/AR и видеоигр Raccoon.Clip вышел на KickstarterУкраинский контроллер для мобильного VR/AR и видеоигр Raccoon.Clip вышел на Kickstarter
SSD M.2 можно превратить во внешний накопитель с корпусом от SilverStoneSSD M.2 можно превратить во внешний накопитель с корпусом от SilverStone
Устройство SilverStone SST-FSR202 заменит оптический привод в системникеУстройство SilverStone SST-FSR202 заменит оптический привод в системнике
Что скрывает новый контроллер Microsoft Surface Dial?Что скрывает новый контроллер Microsoft Surface Dial?
Классический корпус SilverStone Kublai KL05 стоит 70 долларов СШАКлассический корпус SilverStone Kublai KL05 стоит 70 долларов США
Корпус SilverStone Sugo SG12 сэкономит пространство в помещенииКорпус SilverStone Sugo SG12 сэкономит пространство в помещении
Корпус SilverStone Fortress FTZ01 отличается вместимостью и небольшими габаритамиКорпус SilverStone Fortress FTZ01 отличается вместимостью и небольшими габаритами
Гаджет Playbrush превратит зубную щетку в игровой контроллерГаджет Playbrush превратит зубную щетку в игровой контроллер
Последние новости
Подгружаем последние новости