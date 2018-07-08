SilverStone LSB02: контроллер с ПДУ для организации подсветки в ПК
Компания SilverStone анонсировала контроллер LSB02, предназначенный для организации подсветки в корпусе игровой настольной системы.
Новинка наделена четырьмя разъёмами для подключения вентиляторов с подсветкой. Кроме того, есть шесть коннекторов для подсоединения RGB-компонентов, таких как светодиодные ленты.
Устройство обеспечивает поддержку ряда дополнительных функций. В частности, можно управлять скоростью вентиляторов. Плюс к этому реализовано дистанционное выключение и включение компьютера.
В комплект поставки входят пульт дистанционного управления и соединительные кабели. Контроллер имеет размеры 65 ? 23 ? 109 мм и весит приблизительно 70 граммов.
Вместе с контроллером рекомендуется использовать гибкие светодиодные ленты SilverStone LS03. Эти изделия содержит магнитную и клеящуюся полоску, что позволяет реализовывать различные варианты монтажа. Ленты насчитывают двенадцать светодиодов. Длина составляет 300 мм.
В продажу контроллер SilverStone LSB02 поступит в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.
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Hard
08.07.2018 01:00