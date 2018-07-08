Новые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгоном

Новые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгоном

На днях мы уже писали о первых любительских тестах одного из младших готовящихся процессоров поколения Pinnacle Ridge — четырёхъядерного AMD Ryzen 3 2300X. Теперь же, благодаря китайским коллегам из XFastest, в нашем распоряжении появились первые результаты тестирования более производительного Ryzen 5 2500X, который также располагает четырьмя ядрами, но вдвое большим числом потоков.

Тестировать четырёхъядерный Ryzen 5 2500X на штатных частотах (до 4.0 ГГц) нашим коллегам было неинтересно, поэтому он был слегка разогнан до 4,3 ГГц по всем ядрам при помощи некой системы жидкостного охлаждения с 240-мм радиатором. Здесь стоит отметить, что и этот процессор Pinnacle Ridge (Zen+) демонстрирует куда лучший разгонный потенциал, нежели его предшественник в лице Ryzen 5 1500X (Zen).

Новые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгоном

На частоте 4,3 ГГц, с парой модулей памяти DDR4-3600 по 8 Гбайт, процессор Ryzen 5 2500X в тесте производительности Cinebench R15 смог достичь весьма высокого результата в 1006 баллов. Это несколько выше результатов процессора Core i7-7700K, работающего со штатными частотами.

Новые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгоном

На этом наши коллеги не остановились, и решили испытать процессор Ryzen 3 2300X в экстремальном разгоне с использованием жидкого азота для охлаждения. Максимальная частота, которой удалось достичь, составила 5663 МГц при значении множителя 56,5. Однако пройти тест Cinebench R15 на такой частоте уже не получилось. В одноядерном режиме тест покорился при частоте 5585 МГц с результатом в 233 балла. Многоядерный режим тестирования удалось пройти на 5,5 ГГц с результатом в 895 баллов.

Новые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгоном

Новые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгоном

Таким образом, экстремально разогнанный Ryzen 3 2300X смог вплотную подобраться к штатно работающему Ryzen 5 2500X. Ещё на частоте 5,5 ГГц был пройден встроенный тест утилиты CPU-Z, где тоже был продемонстрирован высокий результат. Младший Pinnacle Ridge смог уверенно обойти Core i7-6700K, как по производительности одного ядра, так и всех четырёх.

Новые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгоном


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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