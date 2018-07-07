Кулер ID-Cooling Frostflow 120VGA охладит видеокарты NVIDIA и AMD

Кулер ID-Cooling Frostflow 120VGA охладит видеокарты NVIDIA и AMD

Плодовитый китайский производитель систем охлаждения ID-Cooling анонсировал универсальную СЖО Frostflow 120VGA для видеокарт GeForce и Radeon. От аналогичных процессорных кулеров новинка отличается креплением водоблока и наличием вспомогательного 92-мм вентилятора, а также небольших радиаторов для силовых элементов графических ускорителей.

Основным теплосъёмником служит водоблок с медной контактной пластиной и встроенной помпой, работающей в режиме 2500 об/мин. Средний срок наработки помпы на отказ, благодаря применению керамического подшипника, составляет внушительные 50 000 часов, уровень шума — 25 дБА. Высота водоблока в 32,5 мм позволит устанавливать Frostflow 120VGA в том числе и в некоторые Mini-ITX корпуса со свободным пространством для размещения двухслотовой видеокарты и 120-мм радиатора СЖО (фактический размер — 154 ? 120 ? 27 мм).

Кулер ID-Cooling Frostflow 120VGA охладит видеокарты NVIDIA и AMD

Теплорассеиватель системы изготовлен из алюминия, длина шлангов из этилен-пропиленового каучука составляет 380 мм. Основной 120-мм вентилятор базируется на гидродинамическом подшипнике и имеет красную подсветку, скорость его вращения варьируется от 700 до 1500 об/мин, уровень шума — от 18 до 26,4 дБА, максимальная производительность достигает 105,3 м?/ч. Вспомогательный вентилятор выполнен в тонком (15 мм) корпусе, поэтому он работает достаточно тихо при постоянной скорости вращения 1500 об/мин. С полными характеристиками СЖО можно ознакомиться на сайте idcooling.com.

Кулер ID-Cooling Frostflow 120VGA охладит видеокарты NVIDIA и AMD

Перечень поддерживаемых видеокарт включает следующие модели эталонного или близкого к таковому дизайна:

  • GeForce GTX 1080/1070/1060 Series;
  • GeForce GTX 980 Ti, 980, 970, 960, TITAN;
  • GeForce GTX 780 Ti, 780, 760 Ti, 760;
  • GeForce GTX 680 Ti, 680, 670, 660 Ti, 660, 650 Ti, 650;
  • GeForce GTX 560 Ti, 560, 560 SE, 550 Ti;
  • GeForce GTX 460, 460 SE, GTS 450;
  • GeForce GTS 250;
  • Radeon R9 390 Series;
  • Radeon R9 290X, 290, 285, 280X, 280, 270X, 270, R7 265.

Наряду с Frostflow 120VGA китайский производитель готов предложить поклонникам C-образный процессорный кулер IS-40X для платформ Intel LGA115x и AMD AM/FM (кроме AM1) с ограничением по тепловыделению CPU в 100 Вт.

Кулер ID-Cooling Frostflow 120VGA охладит видеокарты NVIDIA и AMD

Конструкция размером 93 ? 101 ? 45 мм и массой 310 г состоит из четырёх медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм, непосредственно контактирующих с защитной крышкой процессора, массива алюминиевых пластин и вентилятора типоразмера 92 ? 92 ? 15 мм. Последний характеризуется скоростью вращения от 600 до 2500 об/мин, уровнем звукового давления от 14 до 33 дБА и производительностью до 75,3 м?/ч.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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