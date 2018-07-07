Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi

Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi

Компания Samsung SDS, подразделение южнокорейского гиганта, специализирующееся на оказании услуг информационных и коммуникационных технологий, представила «умный» дверной замок SHP-DR900 для современного цифрового дома.

Устройство оснащено модулем Wi-Fi с пониженным энергопотреблением. Замок способен в режиме реального времени передавать в Сеть данные о своём статусе и о попытках проникновения.

Хозяева жилища или, скажем, владельцы офиса смогут при помощи специального приложения для смартфона дистанционно открывать дверь родственникам или посетителям.

Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi

Новинка оборудована высокоточным сканером отпечатков пальцев. Таким образом, зарегистрированные пользователи смогут открыть замок, даже не имея цифрового ключа в смартфоне.

Наконец, предусмотрена возможность разблокировки при помощи пароля, специальной радиочастотной метки и экстренного кода.

Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi

Производитель говорит об улучшенных средствах обеспечения безопасности. Пользователи смогут просматривать подробную статистику о работе системы.

Смарт-замок будет доступен на международном рынке. Информации о цене на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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