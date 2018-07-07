Spire Powercube 1418: корпус для компактного ПК
Компания Spire представила корпус Powercube 1418, на основе которого можно сформировать компактный настольный компьютер или мультимедийную систему.
Поддерживается установка материнских плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX. Внутри можно расположить до четырёх карт расширения.
Корпус выполнен в чёрном цвете; его габариты составляют 393 ? 265 ? 295 мм. В боковой части предусмотрено смотровое окно. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0.
Система на основе Powercube 1418 может быть оборудована двумя 2,5-дюймовыми накопителями и одним устройством хранения данных в форм-факторе 3,5 дюйма.
В передней, задней и верхней частях предусмотрено по одному посадочному месту для 120-миллиметрового вентилятора. Высота процессорного охладителя может достигать 165 мм.
Пользователи смогут установить в компьютер дискретный графический ускоритель длиной до 320 мм. Кроме того, предусмотрен один 5,25-дюймовый отсек.
Приобрести корпус Spire Powercube 1418 можно будет по ориентировочной цене 40 долларов США.
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07.07.2018 14:07