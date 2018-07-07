Кулер Thermaltake Contac 9 подходит для процессоров AMD и Intel

Компания Thermaltake анонсировала универсальный процессорный охладитель Contac 9, пополнивший ассортимент устройств башенного типа.

Конструкция кулера включает три медные тепловые трубки, которые имеют непосредственный контакт с крышкой процессора. Их диаметр составляет 6 мм. Предусмотрена прижимная пластина с небольшим вспомогательным радиатором.

Тепловые трубки U-образной формы пронизывают основной алюминиевый радиатор, на котором закреплён 92-миллиметровый вентилятор. Скорость вращения последнего управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 1000 до 2500 оборотов в минуту. Уровень шума при этом не превышает 30 дБА. Срок службы вентилятора достигает 40 тыс. часов.

Новинка способна справляться с охлаждением процессоров, обладающих максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) до 140 Вт. Кулер подходит для использования с чипами Intel LGA 1366/1156/1155/1151/1150/775 и AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2.

Габариты Contac 9 составляют 139,5 ? 100 ? 71,6 мм, вес — приблизительно 420 граммов. О цене пока ничего не сообщается.



