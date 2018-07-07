ASUS VP248QGL: монитор с поддержкой FreeSync для игровых систем

ASUS VP248QGL: монитор с поддержкой FreeSync для игровых систем

Полку игровых мониторов ASUS прибыло: дебютировала модель VP248QGL формата Full HD (1920 ? 1080 пикселей) с диагональю 24 дюйма.

Новинка полагается на матрицу TN. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1.

Монитор обладает временем отклика в 1 мс (Gray to Gray) и частотой обновления в 75 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 170 и 160 градусов соответственно.

В новинке реализована технология Adaptive-Sync/FreeSync, улучшающая плавность игрового процесса. В распоряжении геймеров — набор средств GamePlus (перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях).

Новинка получила многофункциональную подставку, которая обеспечивает полный спектр регулировок: это изменение высоты, углов наклона и поворота экрана, а также перевод из альбомной ориентации в портретную.

ASUS VP248QGL: монитор с поддержкой FreeSync для игровых систем

В арсенале устройства — интерфейсы HDMI, D-Sub и DisplayPort, 1,5-ваттные стереодинамики, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Повысить комфорт работы помогают средства ASUS Eye Care. Технология Blue Light Filter уменьшает интенсивность излучаемого синего света, а система Flicker-free избавляет от мерцания.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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