GIGABYTE раскрыла характеристики игровой памяти Aorus RGB

Компания GIGABYTE полностью рассекретила модули оперативной памяти Aorus RGB для игровых систем, первая информация о которых появилась в ходе недавней выставки Computex 2018.

Изделия соответствуют стандарту DDR4 и функционируют на частоте 3200 МГц. Напряжение питания равно 1,35 В, тайминги — 16-18-18-38.

Модули выполнены с использованием качественных микрочипов Samsung. Покупателям будет предлагаться комплект Aorus RGB суммарной ёмкостью 16 Гбайт — 2 ? 8 Гбайт.

Реализована поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0, что облегчит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI. На память предоставляется пожизненная гарантия.

Модули оснащены многоцветной подсветкой с поддержкой фирменной технологии RGB Fusion. Благодаря приложению RGB Fusion с удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом можно придать системе неповторимый облик.

Изделия Aorus RGB оснащены охлаждающим радиатором толщиной 2 мм. Он обеспечивает хорошую эффективность отвода тепла при работе с высокой нагрузкой.



