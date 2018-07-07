Подорожание памяти в третьем квартале может быть последним

Подорожание памяти в третьем квартале может быть последним

Начался третий квартал 2018 года, который на своём завершении вернёт компьютерный рынок и рынок электроники к сезонному росту. Производители продукции должны готовиться к этому прямо сейчас, не дожидаясь начала активности покупателей. В частности, аналитики подразделения DRAMeXchange компании TrendForce сообщают, что между поставщиками памяти DRAM и производителями продукции на её основе начались переговоры о закупках в третьем квартале. В течение вялого для торговли первого полугодия склады оставались незаполненными, и пришло время завозить на них новую продукцию. Сначала закончатся отпуска, а потом придёт время праздников — рынок должен быть готов удовлетворить любой спрос.

Что касается спроса в третьем квартале, то он ожидается на двух направлениях. Во-первых, будут востребованы модули памяти для серверного рынка. Во-вторых, большей популярностью начнёт пользоваться память для смартфонов, благо объём оперативной памяти в составе мобильных устройств растёт год от года и уже подобрался к отметке 8 Гбайт на одно устройство. В то же время спрос на обе эти категории продуктов будет достаточно скромным, что не позволит производителям взвинтить цены на память.

Подорожание памяти в третьем квартале может быть последним

Специалисты DRAMeXchange отмечают, что рост цен на массовую продукцию в виде модулей DRAM и памяти для смартфонов, включая модули eMMC, составит в третьем квартале от 1 % до 2 %. Это позволит производителям памяти установить новый рекорд по квартальной выручке, но окажется не таким сильным раздражителем, как раньше, когда память дорожала до 10 % за квартал. К тому же выпуск серверных модулей памяти почти восстановился в объёмах, которые были снижены на период сильного дефицита DRAM с середины 2016 года по первую половину 2018 года.

Подорожание памяти в третьем квартале может быть последним

Динамика производства модулей памяти для серверного рынка (DRAMeXchange)

Также следует упомянуть о снижении цен на графическую память GRRDx. Падение интереса к добыче криптовалют снизило спрос на видеокарты и, как следствие, на графическую память. Впрочем, будет интересно послушать аналитиков DRAMeXchange, что они думают о потопе на криптофермах в провинции Сычуань?

Свой вклад в снижение темпов роста цен на память вносит переход на выпуск чипов DRAM с нормами класса 10 нм (1X и 1Y нм). В пересчёте на биты объёмы памяти выросли во втором квартале на 3,2 % и обещают вырасти в третьем квартале ещё на 4,8 %. Это приведёт к росту среднего ценника, что также положительно скажется на финансовом благополучии производителей. В то же время это позволит смягчить спрос и придержать рост цен на массовую память. Более того, если перевод производства DRAM на 10-нм техпроцессы окажется успешным и проблем с браком будет становиться всё меньше и меньше, то в четвёртом квартале, несмотря на предпраздничный ажиотаж, цены на DRAM могут прекратить рост с тенденцией к последующему снижению.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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