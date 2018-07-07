Обновлённый ноутбук Toshiba Portege X30 появился в продаже

Обновлённый ноутбук Toshiba Portege X30 появился в продаже

Компания Toshiba начала европейские поставки анонсированной ещё в январе новой версии 13,3-дюймового ноутбука Portege X30, примечательного своей малой толщиной и массой немногим более 1 кг. Устройство Portege X30-E использует четырёхъядерные процессоры семейства Intel Kaby Lake Refresh-U (Kaby Lake-R), тогда как его предыдущие вариации базировались на двухъядерных моделях Kaby Lake-U. Кроме того, увеличены максимальные объёмы оперативной памяти и пространства для хранения данных.

Экспериментировать с дизайном Portege X30-E в Toshiba сочли лишней тратой бюджета R&D-отдела. В принципе, это оправдано, ведь рассматриваемый ноутбук относится не к имиджевым мобильным устройствам, а скорее к «рабочим лошадкам» с впечатляющим подбором компонентов. Так, модели X30-E-11D и X30-E-11U имеют в своём арсенале SoC Core i7-8550U с частотной формулой 1,8/4,0 ГГц, 32 Гбайт (2 ? 16 Гбайт) оперативной памяти DDR4-2400, M.2 SSD-накопитель объёмом 1 Тбайт и матрицу с разрешением 1920 ? 1080 пикселей и опцией сенсорного ввода. Слабым местом лэптопа Portege X30-E является его графическая подсистема, представленная интегрированным решением Intel UHD 620.

Обновлённый ноутбук Toshiba Portege X30 появился в продаже

Новинка весит от 1,05 кг при габаритах 316(Д) ? 227(Ш) ? 15,9–16,4(В) мм

Принципиальных различий между вышеупомянутыми конфигурациями X30-E-11D и X30-E-11U два. Так, версия ноутбука с суффиксом U, наряду с адаптером Wi-Fi/Bluetooth, оснащена LTE-модулем Sierra Wireless AirPrime EM7455, с другой стороны, альтернативная ей модель располагает продвинутой веб-камерой с ИК-датчиком для работы с Windows Hello. К слову, те же особенности характерны и для пары X30-E-11T/X30-E-10U: первый из этого дуэта ноутбуков оснащён LTE-адаптером, а второй — улучшенной веб-камерой. Процессором в обоих случаях служит чип Core i5-8250U, объём оперативной памяти DDR4-2400 составляет 8 Гбайт, ёмкость M.2-накопителя — 256 Гбайт. Дисплей у Portege X30-E-11T/X30-E-10U тот же, что и у пары X30-E-11D/X30-E-11U — 13,3-дюймовый Full HD с сенсорным вводом.

Обновлённый ноутбук Toshiba Portege X30 появился в продаже

Квартет новых конфигураций Toshiba Portege X30 привлекает внимание в том числе наличием подсвечиваемой клавиатуры с тензометрическим джойстиком посередине, стереодинамиков Harman Kardon, двух портов Thunderbolt 3/USB 3.1 Type-C и видеовыхода HDMI. Трёхъячеечная аккумуляторная батарея обеспечивает максимум 10 ч 10 мин и 14 ч 25 мин работы без подзарядки для версий на базе SoC Core i7 и Core i5 соответственно.

Обновлённый ноутбук Toshiba Portege X30 появился в продаже

Для стран Западной Европы актуальны следующие расценки на Portege X30-E:

  • X30-E-11T — Core i5-8250U, 8 Гбайт DRAM, 256-Гбайт M.2 SSD, Wi-Fi/Bluetooth — €1669;
  • X30-E-10U — Core i5-8250U, 8 Гбайт DRAM, 256-Гбайт M.2 SSD, Wi-Fi/Bluetooth, LTE — €1789;
  • X30-E-11D — Core i7-8550U, 32 Гбайт DRAM, 1-Тбайт M.2 SSD, Wi-Fi/Bluetooth — €2499;
  • X30-E-11U — Core i7-8550U, 32 Гбайт DRAM, 1-Тбайт M.2 SSD, Wi-Fi/Bluetooth, LTE — €2599.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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