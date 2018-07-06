Коврик для мыши Aorus P7 получил подсветку RGB Fusion
Компания Aorus, подразделение GIGABYTE Technology, расширила ассортимент аксессуаров, анонсировав коврик для мыши с лаконичным обозначением P7.
Особенностью новинки является многоцветная подсветка с фирменной технологией RGB Fusion. Возможно воспроизведение 16,7 млн цветовых оттенков. Синхронизировать работу подсветки можно с другими совместимыми устройствами.
Для подачи питания на коврик служит интерфейс USB. Применён съёмный 2-метровый кабель в оплётке. Размеры новинки составляют 350 ? 240 ? 4,6–7,2 мм.
Коврик имеет «микротекстурированное» покрытие, обеспечивающее точное и комфортное управление при работе с мышами, использующими сенсоры разного типа. Прорезиненная нижняя сторона препятствует скольжению.
В продажу коврик Aorus P7 поступит в ближайшее время. О цене пока ничего не сообщается.
Добавим, что сейчас под брендом Aorus, созданным в 2014 году, выпускается довольно широкий спектр продуктов. Это игровые ноутбуки, материнские платы, графические ускорители, клавиатуры, мыши, модули оперативной памяти, компьютерные корпуса и различные аксессуары.
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06.07.2018 10:00