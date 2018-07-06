Noctua представила новые вентиляторы с питанием от 5 вольт

Стандартные компьютерные вентиляторы работают под напряжением 12 В, однако существует также оборудование, которое требует использования вентиляторов с более низким рабочим напряжением, например, сетевые устройства или 3D-принтеры. Специально для таких нужд компания Noctua предлагает свою серию 5-В вентиляторов, которая была расширена целым рядом новых моделей.

Ранее Noctua предлагала лишь 40- и 60-мм вентиляторы с напряжением 5 В, ориентированные на сетевое оборудование. Теперь к ним присоединилась новая 40-мм модель толщиной 10 мм, а также модели диаметром 80, 92, 120, 140 и даже 200 мм, которые найдут куда более широкое применение. Все они созданы на основе уже существующих 12-В вентиляторов Noctua, и что интересно, обладают такой же или близкой скоростью вращения, производительностью и другими показателями. Характеристики каждой из новинок можно найти тут.

Новые вентиляторы Noctua доступны как в версии с фиксированной скоростью вращения и 3-контактным коннектором, так и с поддержкой управления скоростью методом ШИМ и 4-контактным коннектором. В комплекте с каждой из новинок будет поставляться переходник, позволяющий питать её через порт USB . Не забыл производитель и об универсальном кабеле OmniJoin, который позволяет подключить вентилятор практически к любому нестандартному разъёму питания.

Продажи новых 5-В вентиляторов Noctua начнутся уже в ближайшие дни, а их рекомендованная стоимость составит от 15 евро за 40-мм модель до 30 евро за 200-мм модель.



