Процессор AMD Ryzen 7 2700E с пониженным энергопотреблением замечен в базе 3DMark

Компания AMD готовится пополнить семейство процессоров Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge) не только четырёхъядерными процессорами Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X, о которых мы уже не раз писали в последние дни, но также шестиядерным Ryzen 5 2600E и восьмиядерным Ryzen 7 2700E. Эти процессоры должны отличаться пониженным энергопотреблением.

Процессор Ryzen 7 2700E, являющийся старшим среди готовящихся новинок, на днях был замечен в базе данных теста производительности 3DMark. Интересно, что это первое появление процессора AMD Ryzen E-серии в «дикой природе». Ранее о данном процессоре было известно лишь благодаря компании ASRock, опубликовавшей данные о нём на своём сайте.

Тест 3DMark определил базовую частоту новинки в 2,8 ГГц, что совпадает с данными, ранее опубликованными ASRock. А вот Boost-частоту тест, похоже, определил неправильно, так что она остаётся для нас загадкой. Ещё тест подтвердил наличие у Ryzen 7 2700E восьми ядер и шестнадцати потоков.

На данный момент AMD не выпускала процессоры E-серии в исполнении Socket AM4 на потребительский рынок. Скорее всего, и новинка будет предназначена лишь для OEM-производителей, так что рядовые пользователи смогут купить её лишь в составе готовых систем. Но благодаря пониженному энергопотреблению производители смогу создавать на базе Ryzen 7 2700E весьма компактные, но при этом производительные системы с восемью ядрами.



