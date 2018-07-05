Обнародованы ожидаемые характеристики «доступного» планшета Microsoft Surface

На днях мы сообщали, что на сайте Федеральной комиссии связи США (FCC) появилась информация о новом устройстве Microsoft Surface — предположительно, «недорогом» планшете, анонс которого ожидается в текущем году. И вот теперь сетевые источники раскрыли технические характеристики этого устройства.

Сообщается, что новинка выйдет в нескольких версиях. Менее дорогая получит процессор Intel Pentium Silver поколения Gemini Lake. В частности, упомянут чип Pentium Silver N5000, который имеет четыре ядра с частотой 1,1–2,7 ГГц.

Более дорогие модификации будут комплектоваться процессорами Pentium Gold семейства Kaby Lake. Это могут быть изделия Pentium Gold 4410Y и 4415Y с двумя ядрами и поддержкой многопоточности. Тактовая частота — 1,5 и 1,6 ГГц соответственно.

Размер экрана «доступных» планшетов Surface составит около 10 дюймов по диагонали, соотношение сторон — 3:2. Взаимодействовать с панелью пользователи смогут при помощи пальцев и специального пера.

Прочие ожидаемые характеристики таковы: как минимум 4 Гбайт оперативной памяти, симметричный порт USB Type-C, опциональный модуль 4G/LTE, операционная система Wndows 10 Pro.

Как говорилось ранее, цена новинок будет начинаться примерно с 400 долларов США .



