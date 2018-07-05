Microsoft выпустит доступный планшет Surface
Корпорация Microsoft готовит к анонсу новый планшетный компьютер из серии Surface, на этот раз очень доступный по сравнению с другими представителями линейки. Его цена не превысит 500 долларов США, однако и процессора Intel Core в нем уже не будет.
По имеющимся данным, новый Microsoft Surface будет собран на 14-нанометровом процессоре Intel Pentium одной из последних модификаций, что позволит снизить стоимость готового устройства до 400 долларов США. При этом у компьютера будет порт USB для подключения периферии, а его экран получит диагональ 10 дюймов при разрешении Full HD. Также инсайдеры намекают на минимальный вес планшета.
Всего в продажу поступит несколько модификаций Microsoft Surface с разницей в процессорах: заявлено наличие CPU Intel Pentium Silver N5000 в базе, а также Intel Pentium Gold 4410Y или Intel Pentium Gold 4415Y в более дорогих комплектациях. Эти процессоры потребляют минимум энергии и почти не греются, так что можно рассчитывать на длительное время автономной работы. Прочие характеристики мобильного компьютера и дата его анонса пока не сообщаются.
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Hard
05.07.2018 17:51